¡Con las rodillas! Beisbolista surcoreano de los Giants deja a la MLB con la boca abierta con la “atrapada de la década”

El jardinero central de los Giants de San Francisco, Jung Hoo Lee, realizó una atrapada increíble en las Grandes Ligas durante la victoria del domingo sobre los Rays de Tampa Bay, con bastante ayuda de sus pantorrillas y rodillas.

En la parte alta de la cuarta entrada, Lee corría hacia su izquierda hacia un batazo de Yandy Díaz cuando se deslizó y extendió la mano para atrapar la pelota.

Sin embargo, la pelota se le escapó del guante y rodó por la parte interna del muslo y la pantorrilla antes de que Lee lograra agarrarla justo debajo de las rodillas.

Al ponerse de pie, el surcoreano de 26 años, con total naturalidad, sacó la pelota de entre sus piernas: la inesperada atrapada estaba asegurada.

“No me importa lo que digan, esa es la atrapada de la década”, dijo el comentarista de los Giants, Duane Kuiper, al narrar la jugada. “No del año, ni del día, ni de la semana, ni de la serie en casa; de la década”.

Los Giants ganaron el partido 7-1 y pusieron fin a su racha de siete derrotas. Antes del domingo, habían perdido 15 de sus últimos 16 partidos en Oracle Park.

“El viento era bastante fuerte y la pelota se extendía mucho, así que intenté deslizarme”, declaró Lee más tarde a los periodistas a través de un intérprete. “La atrapé, pero sentí que se me iba por debajo del cuerpo, empezando por el pecho. Fue una atrapada curiosa, sin duda”.

“En cuanto sentí que la pelota caía, deslizándose por mi cuerpo, sentí que tenía que apretarme contra algo… Al final, la apreté con las pantorrillas”.

Su compañero Drew Gilbert lo calificó como una “jugada ganadora de un jugador ganador”.

“Fue una locura, fue muy impresionante”, declaró Gilbert a la prensa. “Es una jugada importante… Me alegra que esté en nuestro equipo”.

En cuanto a Díaz, dijo que estaba “100% seguro” de que conseguiría un doblete antes de ver a Lee salir con la pelota entre las piernas.

“Tuve la mala suerte de que atrapara la pelota”, añadió Díaz, según MLB.com. “Creo que es el único jugador que ha hecho eso. Fue una jugada muy extraña”.

