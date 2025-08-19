Deportan de EE.UU. al boxeador Julio César Chávez Jr. y lo detienen en México

Por Uriel Blanco, CNN en Español

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue deportado el lunes de Estados Unidos a México y fue detenido en el norte del país, según registros oficiales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que recibieron información de la deportación de Chávez Jr.

“Nos informaron que (Chávez Jr.) iba a llegar a México. (Aquí en el país) había una orden de aprehensión, eso se comunicó hace ya varias semanas cuando lo detuvieron allá (en Estados Unidos), una orden de aprehensión en México de la Fiscalía General de la República (FGR)”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina.

En tanto, según el Registro Nacional de Detenciones, el boxeador fue detenido el lunes en los separos de la Policía Federal Ministerial en Hermosillo, en Sonora.

Chávez Jr. fue trasladado a esos separos desde la garita ‘Dennis DeConcini’, que se encuentra en la frontera entre el estado mexicano de Sonora y el estado estadounidense de Arizona.

De acuerdo con la información del Registro Nacional de Detenciones, el boxeador llegó a los separos a las 11:53 a.m., hora local, del lunes y esta mañana fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) No. 11 de Sonora “para seguir su proceso jurídico en prisión preventiva justificada por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada”, según informó a CNN la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

CNN consultó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos para obtener más detalles de su deportación y está en espera de respuesta.

A inicios de julio, días después de su pelea en California contra el boxeador estadounidense Jake Paul, Chávez Jr. fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y puesto bajo proceso de deportación.

Según el DHS, al arresto de Chávez Jr. se llevó a cabo por presuntos vínculos con cárteles y otras infracciones.

Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, ingresó al país con una visa de turista en agosto de 2023, la cual expiró en febrero de 2024, según un comunicado del DHS.

Funcionarios del DHS afirmaron que Chávez Jr. hizo declaraciones fraudulentas en su reciente solicitud de inmigración y tiene una orden de arresto activa en México por presunta participación en el crimen organizado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.

Tras conocerse el arresto en EE.UU., la FGR señaló en un comunicado que Julio César Chávez Jr. cuenta con una orden de aprehensión desde marzo de 2023. El comunicado indicó que la FGR fue notificada de su detención y añadió que se inició el procedimiento correspondiente para su entrega a México.

Con información de Kyle Feldscher, Verónica Calderón y Ana Melgar, de CNN.