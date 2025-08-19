Familia de un padre que lleva casi cuatro años prófugo en una zona salvaje con sus hijos pequeños lo urge a volver a casa

Por Hilary Whiteman, CNN

La familia de un padre fugitivo que lleva casi cuatro años escondiendo a sus tres hijos en la densa selva de Nueva Zelandia habló públicamente por primera vez desde su desaparición.

Thomas Callam Phillips desapareció con sus hijos en diciembre de 2021 y, a pesar de varios avistamientos, peticiones de ayuda y una búsqueda policial, se desconoce el paradero de la familia.

La policía está muy preocupada por los niños, Ember, Maverick y Jayda, que se cree que tienen 9, 10 y 12 años, respectivamente, y que no han tenido contacto con su madre desde que su padre no los llevó a casa.

En su primera entrevista desde la desaparición de su hermano, Rozzi Phillips le dijo al periodista neozelandés Paddy Gower lo mucho que la familia lo extraña y desea que regrese.

“Te extraño y extraño ser parte de tu vida”, dijo con la voz quebrada. “Eres muy especial para mí… Realmente quiero volver a verte”.

Rozzi Phillips también leyó una carta manuscrita de su madre dirigida a su hijo desaparecido, a quien ahora la Policía busca por múltiples cargos.

“Me duele cada vez que veo fotos de los niños y de ti, y veo algunas de tus cosas que aún están aquí, pensando en lo que podría haber sido si no te hubieras ido”, decía la carta, según el sitio web de noticias neozelandés Stuff.

“Jayda, Maverick, Ember, los quiero mucho y echo mucho de menos formar parte de sus vidas cada día que me despierto, y espero que hoy sea el día en que vuelvan”, continuaba.

No está claro si las peticiones de ayuda de su familia llegarán a Phillips, quien, según la policía neozelandesa, vive fuera de la red, utilizando sus habilidades de supervivencia para alimentar, dar cobijo y vestir a sus hijos.

El pasado mes de junio, la policía ofreció una recompensa de 80.000 dólares neozelandeses (US$ 52.000) por cualquier información que condujera a su localización y regreso a salvo.

Phillips es buscado por una serie de presuntos delitos, entre ellos el robo a mano armada de un banco en mayo de 2023, cuando dos personas fueron vistas por las cámaras de circuito cerrado huyendo en una motocicleta con dinero en efectivo.

La policía de Nueva Zelandia identificó posteriormente a Phillips como sospechoso y afirmó que contaba con la ayuda de una cómplice. Se dijo que ambos iban armados.

En noviembre de 2023, Phillips y un niño no identificado también habrían roto la ventana de una tienda a las 2 de la madrugada, antes de huir en una cuatrimoto robada. Phillips también ha sido visto en las cámaras de seguridad, con el rostro cubierto, comprando suministros en una ferretería.

“Sabemos que Tom ha sido visto en tiendas de la región de Waikato disfrazado con varias máscaras”, dijo la policía en un comunicado en ese momento.

Cuando CNN se puso en contacto con la policía de Nueva Zelandia el martes, esta dijo que no había novedades sobre la investigación policial.

La policía y las autoridades locales creen que personas a favor del hombre lo están ayudando a permanecer en libertad.

Rozzi Phillipps le dijo a Gower que no había tenido contacto con su hermano desde que desapareció.

Cuando se le preguntó por qué hablaba ahora, casi cuatro años después de la desaparición de su hermano, respondió: “Con la esperanza de que tal vez, tal vez él vea esto y tal vez se dé cuenta de que puede volver a casa, que estamos aquí para él y que tal vez todo esté bien”.

El año pasado, la madre de los niños, quien se identificó como Cat, hizo un emotivo llamamiento a cualquiera que tuviera información sobre el paradero de sus hijos a que llamara a la policía.

“Hoy estoy aquí, ante ustedes, suplicándoles que me ayuden a traer a mis bebés a casa”, dijo en un video publicado en Facebook. “Son solo niños inocentes”.

Sobre Jayda, dijo: “Ahora será una joven y necesita a su madre”.

“Ember es asmática, como yo, y necesita atención médica que no se puede proporcionar en el campo. Y solo puedo imaginar cómo lo está llevando Maverick”, añadió.

“Lo que está haciendo Thomas no está bien”, dijo. “Nada de esto está bien. Mis bebés se merecen algo mejor”.

