Los peligros y dificultades de proporcionar garantías de seguridad a Ucrania

Las garantías de seguridad se han convertido en un enfoque central en las discusiones sobre un acuerdo de paz para Ucrania, con el presidente del país, Volodymyr Zelensky, diciendo el lunes en la Casa Blanca que son “el tema clave, un punto de partida para poner fin a la guerra”.

Zelensky sabe que, a largo plazo, la superioridad numérica y armamentística de Rusia desgastará la resistencia ucraniana. Por eso, ha insistido durante mucho tiempo en que cualquier acuerdo debe proporcionar a Ucrania promesas de que Estados Unidos y Europa impedirán que los rusos reanuden su ataque en uno o dos años.

Esto es lo que hay que saber sobre esta parte crucial de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

Primero, este es un territorio desconocido: la “Coalición de los Dispuestos”, un grupo de aliados clave de Ucrania, todavía está definiendo lo que puede ofrecer de manera realista.

El propósito es lo suficientemente claro: disuadir a los rusos de nuevos ataques a Ucrania en los próximos años. La forma es menos clara, pero probablemente habrá un plan para poner fuerzas sobre el terreno y apoyar a Ucrania desde el mar y el aire. También habría ayuda para reconstruir las fuerzas armadas ucranianas, ahora agotadas tras más de tres años de guerra.

De hecho, Zelensky ha argumentado que unas fuerzas armadas fuertes son en sí mismas una garantía de seguridad. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, enfatizó el apoyo de los aliados a “un Ejército ucraniano robusto, capaz de resistir cualquier intento de ataque y disuadirlo, y por lo tanto sin limitaciones en número, capacidades y armas”.

A principios de este año, el Reino Unido y Francia idearon el concepto de una fuerza multinacional que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dijo que “se desplegaría tras un alto el fuego para disuadir la agresión rusa en los años venideros”.

Inicialmente, se hablaba de que ambos países liderarían un contingente de unos 30.000 soldados que serían desplegados en Ucrania. Eso ha dado paso a discusiones sobre una fuerza disuasoria más pequeña en tierra y más de un “paraguas de seguridad” proporcionado por sus aliados, que incluiría elementos marítimos, aéreos y de entrenamiento.

Unos 30 países se han sumado a la coalición. Pero aún no está claro qué estaría dispuesto a aportar cada uno. Países como Alemania e Italia son reacios a comprometer efectivos terrestres; Australia y Canadá pueden estar más dispuestos.

La coalición proporcionaría “fuerzas de tranquilidad en el mar, en el aire y en tierra que los aliados están listos para proporcionar a Ucrania”, dijo Macron el lunes. Añadió: “Vamos a tener que ayudar a Ucrania con botas sobre el terreno, para asegurarnos de que no haya intrusión de Rusia en el futuro”.

Sin embargo, no hay posibilidad de que esta fuerza prospectiva se despliegue en Ucrania y sus alrededores antes de que cesen las hostilidades, y eso le da al Kremlin lo que algunos analistas llaman un poderoso veto.

Zelensky dijo este martes: “Ya estamos trabajando en el contenido concreto de las garantías de seguridad”, un proceso que continuará a gran ritmo en las próximas semanas.

Pero aquí está el problema. Una fuerza de aseguramiento totalmente desarrollada desplegada a lo largo de una línea de frente de 1.000 kilómetros (600 millas) requeriría mucho más de 100.000 soldados, un gran esfuerzo para las fuerzas armadas europeas que se han reducido desde el final de la Guerra Fría.

En los años 90, por ejemplo, un cuerpo de la OTAN de 60.000 efectivos se desplegó en una línea de frente mucho más pequeña en la guerra de Bosnia.

Ahora hay que sumar la logística, las rotaciones y una estructura de mando a lo que debe resolverse. Y las reglas de enfrentamiento en caso de violaciones del alto el fuego, que tendrían que ser acordadas por todos los gobiernos con militares en el terreno.

“La fuerza desplegada tendría que ser creíble para Moscú y la coalición resuelta a actuar de manera decisiva en caso de una violación del alto el fuego”, según un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés).

Más factible, según los analistas militares, podría ser una fuerza de disuasión de unos 10.000 soldados, una especie de advertencia a Rusia de que cualquier reanudación de los ataques tendría un costo. Esta fuerza estaría en Ucrania, pero no necesariamente cerca de las líneas del frente.

“El efecto disuasorio sobre las fuerzas rusas se lograría principalmente por su mera presencia, ya que su capacidad para operaciones de combate de alta intensidad sería limitada”, dice el IISS sobre esta opción.

No realmente. Ha habido un flujo de armas —tanto de Europa como de Estados Unidos— a lo largo de la guerra, así como un considerable intercambio de inteligencia. Y durante el Gobierno de Biden hubo muchas conversaciones sobre el camino de Ucrania hacia la membresía completa en la OTAN o algún estatus afiliado. Pero esa perspectiva desapareció cuando Trump regresó al poder.

Durante el fin de semana, Trump reiteró que a Ucrania no se le permitiría unirse a la alianza de seguridad liderada por Estados Unidos, en línea con una demanda clave de Rusia.

Antes de la invasión total de Rusia, hubo una misión de monitoreo civil dirigida por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa que rastreaba violaciones a lo largo de la línea del frente en el este de Ucrania. Pero de ninguna manera estaba equipada para ofrecer garantías de seguridad y a menudo era ignorada por ambas partes.

Ese es el elefante en la habitación.

Solo en los últimos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado la idea de que Estados Unidos participe en ofrecer garantías de seguridad a Ucrania. Anteriormente, él y otros miembros del Gobierno habían dicho claramente que era responsabilidad de los europeos.

Trump fue vago sobre la naturaleza del compromiso en las conversaciones de la Casa Blanca del lunes. Sugirió en una publicación en Truth Social que las garantías “serían proporcionadas por los diversos países europeos, con una coordinación con Estados Unidos de América”.

Sin embargo, este martes, Trump rechazó la posibilidad de que soldados estadounidenses fueran desplegados en suelo ucraniano.

“Lo que significará exactamente —la implicación de Estados Unidos— se discutirá en los próximos días”, dijo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una entrevista con Fox News.

Pero Rutte describió cualquier implicación de Estados Unidos como un “avance”, que lo es, porque los rusos nunca iban a tomarse en serio la idea de una fuerza de garantía europea sin el respaldo de Estados Unidos.

Estados Unidos tiene capacidades importantes que los europeos no tienen: su recopilación de inteligencia y la capacidad de suprimir defensas aéreas enemigas a gran escala son solo dos ejemplos. Pero el Gobierno de Trump será cauteloso con cualquier papel estadounidense que pueda conducir a una escalada.

En una palabra, no. El lunes, repitió su insistencia en que no podría haber soldados de ningún país de la OTAN en suelo ucraniano. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova, rechazó “cualquier escenario que prevea la aparición en Ucrania de un contingente militar con la participación de países de la OTAN”.

Moscú también ha insistido en que cualquier acuerdo de paz incluya límites en el número y las capacidades del Ejército ucraniano. Dice que también merece garantías de seguridad y siempre ha afirmado que la expansión de la OTAN hacia el este es una de las causas fundamentales del conflicto.

Eso está en desacuerdo con la insistencia de Trump en la cumbre de Alaska de que “Putin aceptó que Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania. Y este es uno de los puntos clave que debemos considerar”.

La pregunta es si se puede persuadir a Putin de permitir que Ucrania tenga algún tipo de garantía de seguridad a cambio de consolidar las ganancias rusas en el campo de batalla y, por ejemplo, el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea.

Hay otro riesgo. Rusia podría verse tentada a poner a prueba la determinación de cualquier fuerza de garantía ideando algún pretexto para una acción militar renovada. A su vez, esto podría favorecer la mayor ambición de Putin: dividir la alianza transatlántica, con Estados Unidos reacio a cumplir con las garantías de seguridad a las que los europeos se han comprometido.

Ahora hay más discusión sobre que parte de la garantía de seguridad venga en forma de cobertura aérea para Ucrania, algo parecido a las zonas de exclusión aérea sobre Iraq en los años 90 que estaban diseñadas para prevenir ataques de las fuerzas de Saddam Hussein contra minorías.

“El mayor efecto disuasorio se lograría al colocar no solo elementos terrestres, sino también elementos de combate aéreo dentro de Ucrania”, dice el IISS. Más poder aéreo podría estar estacionado en Polonia y Rumanía.

Tal presencia proporcionaría vigilancia y reconocimiento, pero tendría dificultades para mantener la superioridad aérea si fuera desafiada por los rusos. Y existiría el riesgo de una rápida escalada si, por ejemplo, los aviones de combate se involucraran en combates aéreos.

Además, dice un observador, el poder aéreo y los militares terrestres son como huevos con tocino: la gallina está involucrada, el cerdo está comprometido.

Y los ucranianos quieren compromiso, no involucramiento.

