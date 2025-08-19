Por qué Trump merece reconocimiento por su impulso a la paz en Ucrania, y por qué todo podría fracasar

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Fue el mejor día que Ucrania ha tenido en mucho tiempo. Pero aún es difícil imaginar cómo podría terminar pronto la guerra desatada por la brutal invasión rusa.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó la Casa Blanca este lunes y, a diferencia de la última vez, no hubo una explosión en la Oficina Oval.

El presidente Donald Trump ofreció visiones tentadoras de cómo podría alcanzar la grandeza presidencial salvando a Ucrania, asegurando a Europa y mereciendo genuinamente el Premio Nobel de la Paz.

La falange de líderes europeos que acudió a apoyar a Zelensky se mostró impresionante y excepcionalmente unida a pesar de sus amplias divergencias ideológicas. Se turnaron para intervenir ante las cámaras e intentaron dotar a Trump de una justificación política y emocional para apoyar a Ucrania.

Un día histórico evocó las grandes concentraciones políticas que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial y construyeron el mundo moderno. Así es como se supone que funciona Occidente, con un presidente de EE.UU. al frente de poderosos europeos que comparten objetivos comunes.

Pero ¿es demasiado bueno para que dure?

Una medida de la fractura en la alianza transatlántica y del temperamento frágil de Trump es que se considere un progreso serio el simple hecho de evitar los desastres, especialmente después de las concesiones de Trump al presidente Vladimir Putin en su servil cumbre en Alaska la semana pasada.

Todos los presentes en las notables reuniones en la Casa Blanca, incluido Trump, hicieron todo lo posible para destacar las posibilidades y evitar discusiones específicas sobre temas que podrían arruinar el día.

Al anochecer, Trump publicaba en redes sociales sobre una posible cumbre tripartita que organizaría pronto, en la que también participarían Zelensky y Putin, y que podría ir precedida de un encuentro individual entre los líderes de Rusia y Ucrania.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, afirmó que dicha reunión podría celebrarse en dos semanas, lo que sugiere un impulso diplomático acelerado.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, declaró a Trump: “En las últimas dos semanas, probablemente hemos avanzado más en el fin de esta guerra que en los últimos tres años y medio”. Por una vez, no se trataba de un líder extranjero que se dejaba humillar para congraciarse con un presidente de EE.UU. que ansía adulación.

Era la verdad.

Las reuniones de este lunes fueron la señal más contundente hasta la fecha de que Trump habla en serio cuando afirma que quiere detener la matanza en Ucrania. Quizás merezca más reconocimiento del que recibe por su energía y compromiso hasta el momento.

Pero el día también sirvió para exponer las preguntas que se harán cada vez más evidentes en las próximas semanas y que podrían frustrar el intento de Trump de lograr la paz y destruir la unidad occidental, de una manera que deleitaría a Putin.

Se habló mucho sobre la necesidad de dar garantías de seguridad a Ucrania tras cualquier acuerdo de paz. Trump incluso insinuó que enviaría apoyo de fuerzas estadounidenses. Pero nadie ha explicado aún cómo funcionaría esto ni, lo que es más importante, qué aceptaría Rusia como parte de un acuerdo.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, propuso un conjunto de garantías para las naciones occidentales, inspirado en el compromiso de defensa mutua del Artículo 5 de la OTAN.

Esto quedaría fuera de las estructuras formales de la alianza, pero podría funcionar de la misma manera. Sin embargo, a pesar de que Trump aseguró después de Alaska que Putin está abierto a garantías de seguridad para Ucrania, esto es una posibilidad remota.

El líder de Rusia está librando una guerra para aplastar las aspiraciones de su vecino a la OTAN. ¿Por qué aceptaría un acuerdo que le ofrecería a Ucrania el estatus de pseudoalianza?

¿Y qué tan sólidas serían esas garantías? ¿Acaso las naciones europeas que enviaron tropas a una “fuerza de reaseguro” en Ucrania realmente librarían una guerra contra Rusia para salvar a Ucrania de una nueva invasión rusa?

El subtexto de la guerra actual ha sido la ansiedad de las administraciones de Biden y Trump ante la posibilidad de verse arrastradas a una guerra con una Rusia con armas nucleares.

¿Y cómo vería la base MAGA de Trump un nuevo compromiso exterior de ese calibre?

Luego está la cuestión del territorio.

La palabra de moda en el naciente proceso de paz del presidente es “intercambio de tierras”: crear una nueva demarcación entre una Rusia expandida y una Ucrania recientemente debilitada.

Trump incluso le dio a Zelensky un mapa, por el cual se mostró debidamente agradecido, como si no fuera consciente de las difíciles decisiones que se avecinan sobre territorios empapados de sangre ucraniana.

Según funcionarios informados sobre la cumbre de Trump con Putin, el líder de Rusia busca mediante negociaciones recuperar territorios que sus tropas no han logrado conquistar, incluyendo la región del Donbás, un importante centro económico e industrial, en el este de Ucrania.

Esta zona también constituye la línea de acero, hormigón y ciudades fuertemente defendidas que Ucrania ha construido para mantener a raya a Rusia y que necesitaría para disuadir futuros ataques.

El término “intercambio de tierras” es el tipo de frase que oculta su verdadero significado. Ucrania, bajo el plan ruso, estaría básicamente negociando por diferentes partes de su propio territorio. Putin obtendría valiosas áreas estratégicas y ofrecería otros distritos menos críticos que ya ha conquistado en otras partes de Ucrania. No parece un gran acuerdo.

Los intercambios de tierras generan una conmoción histórica y siembran futuras disputas, como lo demuestra Medio Oriente. En este caso, significarían decirles a miles de ucranianos que deben abandonar su país o convertirse en rusos. Y Zelensky tendría que explicar a los padres de los jóvenes ucranianos caídos por qué murieron para que se les entregara territorio a Putin.

Existen algunas fórmulas que podrían negar el reconocimiento oficial de las zonas en disputa para posponer decisiones cruciales sobre soberanía y congelar la guerra. Esto crearía una situación similar a la que se vivió entre Corea del Norte y Corea del Sur o en la Alemania dividida durante la Guerra Fría. Sin embargo, estas opciones podrían resultar imposibles de convencer a Zelensky a su pueblo.

Esto explica por qué las discusiones de este lunes fueron surrealistas.

“Creo que todos están de buen humor, y supongo que eso es mejor que no estarlo”, declaró John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato, a Anderson Cooper de CNN. “Creo que el enfoque en las reuniones subraya la falta de sustancia en todo esto”.

Todo esfuerzo importante de paz parece inútil al principio. A veces, la única manera de superar problemas insolubles es generar un impulso interno. Por lo tanto, la prisa de Trump por celebrar cumbres podría tener sentido. Quizás pueda impulsar rápidamente a todos tan lejos en el camino hacia la paz que sea imposible volver atrás.

Pero en algún momento es necesario superar brechas imposibles.

“No creo que lo que estamos viviendo en este momento, donde todo el mundo parece ser parte de una diplomacia de fantasía, sea sostenible”, dijo Michael Kimmage, del Centro Wilson, autor del libro “Collisions: The Origins of the War in Ukraine and the New Global Instability,” a Richard Quest en CNN International.

Cuando Trump regresó al cargo, muchos partidarios de Ucrania temieron que la dejara a su suerte. El presidente aún se resiste a los enormes paquetes de ayuda militar estadounidense que salvaron al país tras la brutal invasión de Putin en 2022.

Pero Trump ha invertido una considerable credibilidad personal y capital político en su esfuerzo por poner fin a una guerra que, según admite, es mucho más compleja de lo que había comprendido cuando prometió silenciar las armas en 24 horas. Para recalcar este punto, las sirenas antiaéreas sonaron sobre Kyiv mientras la diplomacia se ponía en marcha en la Casa Blanca.

Este lunes, Trump contuvo la mayor parte de su temperamento en un evento de prensa con Zelensky en la Oficina Oval, cuando reporteros de cadenas conservadoras parecieron incitarlo a un estallido.

Luego, desempeñó el tradicional papel de convocatoria de un presidente de EE.UU. rodeado de aliados transatlánticos. A menudo trata a sus amigos como enemigos, pero parece tener un respeto genuino por los líderes aliados. Por una vez, se inscribió plenamente en la tradición internacionalista de presidentes como Dwight Eisenhower, Ronald Reagan o George H. W. Bush.

“Todos trabajamos por el mismo objetivo, un objetivo muy simple: queremos detener las matanzas y resolver esto”, dijo Trump.

Sin embargo, varios momentos estremecedores alimentaron la preocupación sobre la verdadera lealtad de Trump en el proceso de paz.

Fue captado por un micrófono abierto diciéndole al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que Putin “quiere hacer un trato por mí”. Esto demuestra una peligrosa ingenuidad sobre un líder de Rusia que lanzó una guerra mortífera sin provocación y está empeñado en revivir el mito de la grandeza rusa.

Trump suspendió entonces las conversaciones con los líderes europeos para irse a hablar con Putin por teléfono.

Este tipo de comportamiento fue precisamente la razón por la que los homólogos europeos de Trump se apresuraron a cruzar el Atlántico con un preaviso de fin de semana. Persisten las sospechas sobre sus capacidades y su compromiso con la seguridad occidental.

Aun así, nadie más puede interponerse entre Zelensky, los líderes europeos y Putin. Si alguna vez se llega a un acuerdo de paz, probablemente será porque Trump ha ejercido su carisma y el poder de Estados Unidos.

Es un enfoque muy poco ortodoxo que puede no funcionar.

Kimmage, por ejemplo, advirtió que la estrategia de Trump podría desmoronarse por sus contradicciones internas. Trump está “intentando ser todo para todos; se reúne con Putin, lo recibe con los brazos abiertos y parece que llegan a un acuerdo. Habla de compromisos de seguridad con Ucrania; elogia a los líderes europeos por apoyar a Ucrania”.

“No hay detalles de lo que está sucediendo. Son solo promesas, y las promesas superficiales se contradicen”.

“Uno se pregunta cuánto tiempo podrá el presidente Trump hacer malabarismos con todas estas pelotas”.

Miles de vidas dependen de la respuesta.

