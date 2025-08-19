Trayectoria del huracán Erin: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

El huracán Erin, ahora de categoría 3, continúa su avance por el océano Atlántico la mañana de este martes, amenazado con llevar corrientes de resaca mortales a toda la costa este de Estados Unidos.

Los pronosticadores del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) no prevén que Erin, el quinto ciclón con nombre de la temporada atlántica, toque tierra. Sin embargo el huracán, que se expandió rápidamente y cobró fuerza durante el fin de semana, provocará olas potencialmente mortales.

Carolina del Norte es el estado de Estados Unidos que podría verse más afectado. Al sur, se mantienen las alertas de tormenta tropical para las Islas Turcas y Caicos y el sureste de Bahamas. También se ha emitido una alerta de tormenta tropical para el centro de Bahamas.

Esta es la trayectoria prevista de Erin para las próximas jornadas:

