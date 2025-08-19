Trump acaba de imponer un arancel adicional a cientos de artículos, desde desodorantes hasta cuchillos para mantequilla

Por Elisabeth Buchwald, CNN

Cientos de productos diferentes se han vuelto mucho más caros de importar a Estados Unidos, ahora que entró en vigor el arancel del 50 % impuesto por el presidente Donald Trump sobre el acero y el aluminio.

Cuchillos para mantequilla, cochecitos de bebé, desodorantes en aerosol y extintores, considerados productos “derivados” del acero y el aluminio, estaban previamente excluidos del arancel del 50 %, aunque seguían sujetos a los aranceles más altos específicos para cada país que Trump implementó en los últimos meses.

Sin embargo, el viernes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, sigla en inglés) y una división del Departamento de Comercio de EE.UU. publicaron avisos informando a los importadores estadounidenses que 407 categorías de productos que contienen acero y aluminio estarían inmediatamente sujetos a los aranceles del 50 % a partir de las 00:01 horas (hora de Miami) del lunes. Los componentes no hechos de acero ni aluminio de los productos están sujetos a otros gravámenes aplicables.

Esta abrupta medida deja a muchos importadores estadounidenses entre la espada y la pared, con mercancía que ya pagaron y que se encuentra en tránsito. Si deciden aceptar las mercancías, los importadores tendrán que pagar aranceles considerablemente más altos. Pero si, por ejemplo, ordenan a los operadores de carga que no descarguen sus pedidos en los puertos estadounidenses para evitar el pago de aranceles, probablemente perderán dinero.

“La acción de hoy amplía el alcance de los aranceles sobre el acero y el aluminio y cierra vías para la evasión, apoyando la continua revitalización de las industrias de acero y aluminio estadounidenses”, dijo Jeffrey Kessler, subsecretario de Comercio para la Industria y la Seguridad, en un comunicado este martes.

Como ocurre con cualquier arancel vigente, es posible que las empresas no dejen todo el gasto del arancel que han pagado a los consumidores al subir los precios. Pero la probabilidad de que las empresas absorban un arancel de hasta el 50 % será probablemente menor en comparación con productos sujetos a aranceles más bajos.

Además del arancel del 50 % sobre productos derivados del cobre que entró en vigor recientemente, los gravámenes “probablemente tendrán un efecto dominó en la cadena de suministro manufacturera, aumentando los costos de producción en los sectores de la construcción, automotriz y de electrónica”, dijeron analistas del Grupo Telsey en una nota este martes.

