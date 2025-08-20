Kenia Os muestra la mujer detrás de la cantante en nuevo documental

Por CNN en Español

La cantante mexicana Kenia Os, de 26 años, habló con Juan Carlos Arciniegas de CNN en Español sobre su nuevo documental, “Kenia Os: La OG”, mientras se encuentra actualmente en California en labores de promoción de esta película, que se estrenará en los cines de Los Ángeles este 29 de agosto.

La artista, que actualmente mantiene una relación sentimental con el rapero mexicano Peso Pluma, empezó su carrera como conductora de un canal de YouTube en 2015 hasta que en 2018 firmó con un sello discográfico y lanzó su primer sencillo, “Por siempre”.

Desde entonces, Kenia Os ha trascendido el ámbito de celebridad en redes sociales (su perfil oficial en Instagram cuenta con 18 millones de seguidores) para erigirse en una cantante popular, como lo muestra su canción “Malas decisiones”, del álbum K23, de 2022, que suma 322 millones de reproducciones en Spotify.

Y su nuevo documental revela cómo la cantante ha evolucionado para hacer frente a espectáculos con miles de espectadores.

“Creo que me siento muy orgullosa del resultado que salió de ‘La OG’. Es a nivel personal donde siento que más puedo mejorar. Por ejemplo, me encantaría mejorar la forma en la que bailo, la forma en la cual me desenvuelvo en un escenario, como que cada vez quiero ir subiendo de nivel. Quiero que cada vez sea mejor y eso es lo que estoy valorando (además de) abrazar que hice un esfuerzo gigante, que me preparé muchísimo”.

Kenia Os revela en la entrevista cómo ha logrado diferenciar lo que comparte en redes sociales de su ámbito privado y cómo ha trabajado en su salud mental para afrontar la exigente rutina de su carrera.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.