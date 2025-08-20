¿Qué está pasando con Juan Soto y su rendimiento en 2025 en la MLB?

Por Pablo A. García Escorihuela, CNN en Español

Había 765 millones de razones para querer ver a Juan Soto en esta temporada de las Grandes Ligas. Y no era solo por el multimillonario contrato, que lo convirtió en el deportista profesional mejor pagado de la historia en Estados Unidos.

El haber desembarcado en los Mets de Nueva York (el rival de ciudad de los Yankees, el equipo para el que jugó en 2024), siendo ahora la figura de un elenco armado para pelear el título del Este de la Liga Nacional, hacían creer que los números de Soto escalarían a niveles de Jugador Más Valioso (MVP) en este 2025.

Pero la expectativa por el alto contrato (y la afición dominicana que lo sigue en Queens) chocó con la realidad de su adaptación a los Mets, y una campaña marcada por los altos y bajos en su producción ofensiva ha provocado que se comience a cuestionar su rendimiento.

Pero ¿estas críticas tienen fundamento?

En 2024, jugando en el Bronx con los Yankees, Soto promedió .288 puntos de bateo, conectando 166 hits, 41 jonrones y remolcando 109 carreras en la campaña completa. El respaldo que tenía en esa ofensiva era soberbio, ya que bateaba en una alineación que también tenía a Aaron Judge y Giancarlo Stanton. El equipo terminó ganando la Liga Americana y perdiendo la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles.

En 2023, en su última temporada en San Diego con los Padres, conectó para .275 puntos, con 156 inatrapables, de los cuales 35 fueron jonrones, y remolcó 109 anotaciones.

En esa alineación estaba rodeado de otros bates portentosos, como los de Manny Machado y Fernando Tatis Jr. Ese año, además, fue líder en boletos recibidos en la Liga Nacional, con 132 (en 2024, con los Yankees, recibió 129 pasaportes gratis a la primera base).

Soto tuvo un inicio lento en 2025 y promedia hasta ahora .251 puntos de bateo. Ha recibido además 96 bases por bolas, siendo el líder actual de ese departamento en la Nacional, y ha conectado 109 hits, 30 de ellos jonrones, con 71 carreras.

Sus números ofensivos merodean los de las dos últimas temporadas, pero la falta de bateo para promedio y las remolcadas preocupan a los aficionados, más allá de que esto parece ser un tema colectivo y de cómo reaccionan los Mets a la ofensiva, que ahora Soto comanda.

En 2023 y 2024 Soto estuvo muy bien rodeado, sin cargar con el peso de ser la figura al ataque en la alineación. En 2025, el dominicano es la estrella preponderante del equipo, y esa presión, más los recaudos de los lanzadores rivales que ya no le dejan lanzamientos buenos para hacer conexiones de calidad, pueden explicar su caída en estos apartados.

Soto también ha recibido críticas por su rendimiento a la defensiva. El dominicano, de acuerdo con la página de estadísticas avanzadas FanGraphs, está considerado entre los peores defensores del jardín derecho en las mayores, debido a su tardía capacidad de reacción ante los batazos que van por su zona y el poco terreno que abarca.

Sin embargo, y pese a las críticas, los números de Soto en 2025 son la envidia de cualquier pelotero que se considere bueno. Sumar más de 30 jonrones y rondar las 90 remolcadas (si proyectamos las estadísticas actuales hasta el final de la temporada) siempre serán datos respetables.

Pero, tal vez, para Soto y la afición del béisbol, todo se resume en la expectativa que generó su llegada a los Mets y en la presión de tener 765 millones de razones para que el planeta quiera verle jugar.

