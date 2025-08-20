Trump presiona a otra alta funcionaria de la Fed para que renuncie

Por Bryan Mena, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump pidió el miércoles a una alta formuladora de políticas de la Reserva Federal que renunciara, después de que uno de sus aliados alegara que ella cometió fraude hipotecario.

En una carta fechada el 15 de agosto, el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, instó al Departamento de Justicia a investigar un par de hipotecas obtenidas en los últimos años por la gobernadora de la Fed, Lisa Cook.

El miércoles, Trump hizo referencia a esas acusaciones en su plataforma de redes sociales, escribiendo que “¡¡¡Cook debe renunciar, ahora mismo!!!”

Pulte, un notorio aliado de Trump, ha criticado con frecuencia a la Fed y a su líder, el presidente Jerome Powell, por no bajar las tasas. También pidió un escrutinio más exhaustivo de la costosa remodelación de la sede del banco central en Washington.

“Ella necesita explicarse, pero todo está ahí en blanco y negro,” dijo Pulte en una entrevista telefónica con CNBC el miércoles. “Creo que ella necesita renunciar rápidamente.”

El nuevo enfoque en Cook es una expansión de la intensa campaña de presión del Gobierno de Trump contra la Fed, específicamente contra los banqueros centrales que no son percibidos como aliados del presidente.

Trump sigue exigiendo a gritos que la Fed reduzca las tasas de interés, continuando con sus ataques a Powell con el apodo de “Demasiado Tarde.” Después de subir las tasas en los últimos años para combatir la inflación pandémica que alcanzó máximos de 40 años en 2022, el banco central comenzó a recortar su tasa de interés de referencia el otoño pasado.

Si bien la inflación a principios de este año se mantuvo cerca de la tasa objetivo del banco del 2 %, los banqueros centrales han suspendido más recortes de tasas mientras determinan el impacto económico de los aranceles de Trump.

En la carta, que Pulte publicó en redes sociales, alegó que Cook, designada por el expresidente Joe Biden, “falsificó documentos bancarios y registros de propiedad para adquirir términos de préstamo más favorables, cometiendo potencialmente fraude hipotecario bajo el estatuto penal”.

Pulte se refiere a una hipoteca que Cook obtuvo en junio de 2021 para comprar una propiedad en Ann Arbor, Michigan, la cual estipulaba que sería su dirección de residencia principal durante al menos un año, según la carta. Cook luego obtuvo otra hipoteca en Georgia dos semanas después, indicó Pulte, declarando también esa propiedad como su dirección de residencia principal. La casa de Cook en Georgia fue posteriormente listada como alquiler, según Pulte.

El funcionario de vivienda ha funcionado como un perro de ataque confiable para la administración de Trump, recurriendo rutinariamente a las redes sociales para criticar a Powell. La senadora Elizabeth Warren de Massachusetts ha reprochado el uso incesante de las redes sociales por parte de Pulte para ataques políticos.

Pero Pulte dijo a CNBC que su llamado a la renuncia de Cook era apolítico.

“No puede haber fraude hipotecario. Esto llegó a nuestro escritorio, y es mi deber reportarlo,” dijo Pulte. “No importaría si fuera republicana o demócrata. Es lo que es”.

La Fed no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNN.

Mientras Cook enfrenta presión, se espera que la Comisión Bancaria del Senado considere pronto la designación de Trump de Stephen Miran, jefe del Consejo de Asesores Económicos, para llenar la vacante en la junta del banco central dejada por la gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, designada por Biden.

“Vemos una ventana para que el Senado confirme a Stephen Miran como gobernador de la Fed, pero nos preguntamos si Lisa Cook tiene un incentivo para renunciar antes de la reunión. De cualquier manera, vemos un impacto limitado ya que la membresía del (comité de fijación de tasas de la Fed) es más amplia que solo los miembros de la Junta de la Reserva Federal,” escribió Jaret Seiberg, un analista del TD Cowen Washington Research Group, en un comentario emitido el miércoles.

“Para Cook, renunciar no pondrá fin a la investigación legal. Es por eso que no vemos ningún incentivo para que ella reaccione a Pulte y se marche antes de la próxima reunión (de la Fed),” dijo.

Si Cook renunciara a la junta de la Fed, eso dejaría solo a dos gobernadores nombrados únicamente por un presidente demócrata de un total de siete puestos: el gobernador de la Fed Michael Barr y el vicepresidente de la Fed Philip Jefferson. Kugler renunció a su puesto de gobernadora a principios de este mes. Powell ha sido nombrado para cargos en la Fed por presidentes demócratas y republicanos, y su mandato como presidente de la Reserva Federal termina en mayo de 2026, aunque su puesto de gobernador se extiende hasta 2028.

Los recientes ataques de la administración de Trump se producen mientras los responsables de la política de la Fed se reúnen en Jackson Hole, Wyoming, para un simposio anual de economía organizado por el Banco de la Reserva Federal de Kansas City, considerado un evento importante para los banqueros centrales del mundo y la política monetaria de EE.UU.

Durante su discurso principal en la conferencia, se espera ampliamente que Powell señale recortes de tasas largamente esperados en la segunda mitad del año, citando la fragilidad en el mercado laboral, que es el tema del simposio. Los mercados financieros valoran una probabilidad de aproximadamente el 83 % de un recorte de tasas en la reunión de septiembre de la Fed, según los futuros.

