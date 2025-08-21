Israel comienza ofensiva en Ciudad de Gaza. Las fuerzas de defensa, exhaustas, podrían enfrentar problema de efectivos

Por Tal Shalev, Tamar Michaelis y Oren Liebermann, CNN

Mientras se desarrollan las primeras etapas de un asalto masivo a la Ciudad de Gaza, Israel está convocando a decenas de miles de reservistas para participar en la inminente operación militar.

La toma y ocupación de la ciudad más grande del norte de Gaza, que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que era uno de los últimos bastiones de Hamas, requerirá que los militares incorporen 60.000 miembros más de reserva y extiendan el servicio de otros 20.000.

Estos planes han provocado una creciente condena tanto a nivel internacional como nacional por temores de que la creciente crisis humanitaria y de hambre en Gaza empeore y de que las vidas de los rehenes restantes corran aún más peligro debido a una operación militar ampliada.

Las fuerzas de Israel ya están en las afueras de la Ciudad de Gaza, dijo este miércoles el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), general de brigada Effie Defrin, en lo que describió como los primeros pasos de una operación más amplia.

Cuando el gabinete de seguridad aprobó inicialmente la toma de control de la Ciudad de Gaza, las autoridades israelíes estimaron que el plan podría tardar cinco meses o más. Pero Netanyahu ordenó este miércoles a las fuerzas acortar el plazo.

Tras casi dos años de guerra, y sin un final a la vista en medio de la próxima gran operación, el jefe militar israelí advirtió sobre la carga adicional que soportan las tropas, muchas de las cuales han sido convocadas en múltiples ocasiones para combatir en Gaza.

El Jefe del Estado Mayor de las FDI, Teniente General Eyal Zamir, declaró al gabinete de seguridad a principios de este mes que las fuerzas se enfrentaban a desgaste y agotamiento, pero sus preocupaciones fueron desestimadas mientras Netanyahu y sus socios de coalición impulsaban nuevos planes de guerra.

Una nueva encuesta de los Laboratorios Agam de la Universidad Hebrea de Jerusalén sugirió que aproximadamente el 40 % de los soldados estaban ligera o significativamente menos motivados para servir, mientras que poco más del 13 % estaban más motivados. Los resultados subrayan la cruda realidad que enfrenta las Fuerzas de Defensa de Israel, que podrían ver limitado su número de efectivos, especialmente cuando las encuestas han demostrado repetidamente que una abrumadora mayoría del país apoya el fin de la guerra.

Los líderes militares han pedido al Gobierno que reclute a hombres ultraortodoxos para complementar a las tropas asediadas. Pero la gran mayoría de la comunidad ultraortodoxa se ha negado a servir, y ante su demanda, el Gobierno está impulsando una amplia exención del servicio militar obligatorio. El hecho de que este debate político se produzca en plena guerra no ha hecho más que avivar la ira de muchos de los que sirven.

Tras la aprobación de la nueva operación por parte del gabinete de seguridad, una pequeña organización de reservistas en Israel reiteró su llamamiento a los soldados para que declinaran las órdenes militares de servir. “Sus hijos no saben cómo negarse por sí solos, porque es difícil. Es casi imposible”, declaró Soldiers for Hostages en redes sociales a principios de este mes.

Otras organizaciones de reservistas no han abogado públicamente por la negativa abierta, lo cual es más probable que sea una decisión privada de no servir.

Las Fuerzas de Defensa de Israel no publican los números o porcentajes de reservistas que no se presentan cuando son llamados.

Avshalom Zohar Sal ha servido más de 300 días en Gaza en cuatro despliegues diferentes. Su última misión terminó hace apenas un mes y ya no está dispuesto a regresar al frente, especialmente a una operación en la Ciudad de Gaza.

“Estoy un poco en shock de que todavía estemos hablando de esta guerra que se suponía que terminaría hace mucho tiempo”, dijo Zohar Sal a CNN.

Declara que las dudas, que empezaron a surgir hace un año, solo se han hecho más fuertes y otros miembros de su unidad tienen las mismas preocupaciones que él.

“Creo que esta decisión es una sentencia de muerte para los rehenes”, dijo. “El gobierno habló y repitió constantemente que hablamos de dos misiones en esta guerra: devolver a los rehenes y derrotar a Hamas. Ahora es como decirnos que solo hay un objetivo, que creo que es inalcanzable: destruir a Hamas. Y ni siquiera esto destruirá a Hamas”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel cuentan con una fuerza activa relativamente pequeña, compuesta principalmente por reclutas. Para continuar combatiendo en la que se ha convertido en la guerra más larga de la historia del país, Israel tiene que recurrir a sus reservistas.

Pero no está claro qué porcentaje responderá a una nueva ronda de llamados para servir dentro de Gaza una vez más, especialmente después de que el jefe militar advirtió que la operación podría poner en peligro a los soldados y a los rehenes.

Defrin, el portavoz militar, intentó abordar estas preocupaciones este miércoles, declarando en una conferencia de prensa que las FDI utilizan “inteligencia y muchas otras capacidades” para proteger la vida de los rehenes. Pero solo pudo prometer que “haremos todo lo posible por no causarles daño”.

Los avisos de llamado a la reserva son obligatorios para muchos, pero después de enviar numerosos reservistas a Gaza varias veces, las fuerzas han mostrado poca voluntad de castigar o procesar a quienes rechazan o evitan el llamado.

El exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Dan Halutz, que dirigió las fuerzas durante la guerra de 2006 con el Líbano, predijo que no todos los reservistas se presentarían a cumplir con el deber.

“Creo que algunos se quedarán en casa”, declaró a CNN durante una protesta de reservistas de la Fuerza Aérea a principios de este mes. “La guerra terminó hace un año”, dijo Halutz, describiendo el plan actual como “irreflexivo”.

El general retirado tuvo cuidado de no instar a los israelíes a negarse a servir, pero animó a los reservistas a “actuar según su conciencia, según sus normas”.

Netanyahu prometió hace más de un año que lo peor de los combates ya habría pasado. En una entrevista con la CBS en febrero del año pasado, declaró que, una vez que Israel invadió Rafah, en el sur de Gaza, “la fase intensa de los combates está a semanas de concluir, no a meses, sino a semanas de concluir”.

Ahora, 18 meses después, Netanyahu dice que una nueva operación es la forma más rápida de poner fin a la guerra más larga de Israel.

Pero esa operación también tiene como objetivo una ciudad donde viven más de un millón de personas, muchas de ellas ya desplazadas de otras partes de Gaza.

Durante 22 meses tras los ataques liderados por Hamas el 7 de octubre de 2023, más de 2 millones de personas en Gaza han estado luchando contra el hambre severa, las enfermedades y el desplazamiento en medio del asedio de Israel.

Los casos de desnutrición infantil se han triplicado en Gaza en “menos de seis meses”, según las Naciones Unidas, mientras los trabajadores humanitarios instan a Israel a levantar las severas restricciones a la ayuda que entra al enclave asediado.

Casi 1 de cada 3 niños están desnutridos en la ciudad de Gaza, dijo Philippe Lazzarini, director de la agencia de la ONU para los refugiados de Palestina (UNRWA), en lo que llamó una “hambruna causada por el hombre y evitable”.

El gobierno de Netanyahu ha negado repetidamente que la hambruna esté extendida en el enclave.

