Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron a una niña

Por Lisa Respers France, CNN

“Eleven” se ha convertido en mamá a los 21 años.

Millie Bobby Brown, quien saltó a la fama interpretando al personaje de “Eleven” en la exitosa serie de Netflix “Stranger Things”, y su esposo Jake Bongiovi anunciaron este jueves a través de redes sociales que han adoptado a una niña.

“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce niña mediante la adopción. Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad”, dice la publicación de Instagram. “Y de pronto fuimos 3”.

Ella y Bongiovi, de 23 años, hijo del rockero Jon Bon Jovi, se casaron el año pasado.

En marzo, Brown apareció en un episodio del podcast “Smartless” y habló sobre su deseo de ser madre joven.

“De hecho, mi madre tuvo su primer hijo a los 21 años y mi padre a los 19. Y, ¿sabes?, ha sido mi pasión desde antes de conocer a Jake”, dijo. “Desde pequeña, le decía a mi mamá, ‘muñecas’. Quería ser mamá, igual que mi mamá lo fue conmigo”.

