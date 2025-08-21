Qué se sabe de los supuestos asesinos de los colaboradores de la jefa de Gobierno de Ciudad de México

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Tres meses después del asesinato de dos colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, las autoridades revelaron los primeros detalles de la investigación. Pese a la detención de 13 personas, aún quedan dos preguntas clave por responder: ¿quiénes ordenaron el crimen y por qué?

Este miércoles, en un operativo interinstitucional, se anunció la detención de 13 personas presuntamente vinculadas con el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz. Guzmán, secretaria particular de Brugada y Muñoz, uno de sus principales asesores, fueron atacados con arma de fuego la mañana del 20 de mayo cuando se encontraban en un vehículo en una transitada avenida que conecta el sur con el centro histórico de la capital.

Las autoridades reconocieron en una conferencia de prensa este miércoles que los avances se concentraron, por el momento, en los autores materiales del doble homicidio, mientras que el móvil y los autores intelectuales siguen bajo investigación. En la indagatoria han participado autoridades tanto locales como federales.

De los detenidos, ocho son hombres y cinco son mujeres. Según informó la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, dos de ellos —Jesús “N” y Arlette “N”— están acusados de homicidio y asociación delictuosa, implicados directamente en “la coordinación logística, tanto en el seguimiento el día de los hechos como en los días previos”.

Asimismo, se detuvo a otras tres personas que ya estaban bajo investigación por su presunta participación en el crimen: Abraham “N”, Jesús Francisco “N” y Francisco “N”, también por los delitos de homicidio y asociación delictuosa. El resto enfrenta cargos vinculados a la operación logística del atentado.

CNN busca saber si las personas detenidas ya cuentan con representación legal.

Según Alcalde, la mañana del martes 20 de mayo, Ximena y José se dirigian rumbo al trabajo cuando fueron atacados con arma de fuego sobre Calzada de Tlalpan. Ximena se encontraba en un vehículo Audi que José estaba a punto de abordar.

Un hombre con chaleco fluorescente abrió fuego directamente contra las víctimas. Huyó en motocicleta junto con un cómplice, luego abandonaron el vehículo y escaparon en una camioneta Nissan Kicks que los esperaba a unas cuadras. Más tarde, el grupo cambió nuevamente de auto y se dirigió al Estado de México a bordo de una camioneta tipo Urban.

El miércoles 20 de agosto, 11 cateos realizados en la Ciudad de México y el Estado de México permitieron ubicar y detener a los presuntos implicados. Las autoridades explicaron que varios inmuebles cateados estaban siendo utilizados para realizar actividades ilícitas y que se encontraban directamente vinculados a la planeación y ejecución del homicidio.

La operación reveló una planificación detallada: se utilizaron al menos cinco vehículos y una motocicleta para ejecutar el ataque y facilitar la huida, señaló Alcalde. Además, se detectó que hubo vigilancias fijas y móviles durante los días previos. Los agresores, según las investigaciones, monitoreaban los recorridos de las víctimas, incluida la madrugada del crimen.

La investigación apunta a que el asesinato fue planeado con antelación, y no fue un ataque fortuito. De hecho, Luján aseguró que los supuestos asesinos intentaron realizar el homicidio desde el 14 de mayo, pero ese día Ximena no recogió a José como era habitual. Los mismos vehículos fueron detectados ese día en actividades de reconocimiento, lo que para las autoridades refuerza la hipótesis de que se trató de una operación meticulosa.

“Dichos recorridos se realizaron en distintos momentos del mes de mayo, lo que refuerza la hipótesis de que la agresión fue producto de una planeación anticipada y sostenida en el tiempo”, dijo Alcalde.

Las autoridades reconocen que siguen en busca del presunto autor material de los disparos contra los funcionarios, así como de los presuntos autores intelectuales.

El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, dijo que, por ahora, no se ha determinado un móvil claro, aunque trabajan bajo varias líneas de investigación que no han sido reveladas por la “secrecía del caso”.

“El compromiso que hicimos fue no dejar este hecho impune, y este importante operativo es una muestra de que el trabajo conjunto y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad da resultados”, aseguró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de México. Aun así, admitió que “las investigaciones continúan para detener a todos los responsables de este lamentable hecho”.

