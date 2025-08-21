Reportan al menos 5 muertos y 36 heridos tras explosión cerca de una base aérea en Cali

Por CNN en Español

Una explosión cerca de la base aérea militar Marco Fidel Suárez en Cali, Colombia, ha dejado al menos cinco muertos y 36 heridos, según informaron las autoridades.

La Alcaldía de Cali señaló que la situación se produjo en la carrera 8, en inmediaciones de la base aérea, y que se habían activado los organismos necesarios para contenerla. Reportó además que la explosión dejó un saldo de al menos 5 muertos y 36 heridos, según el reporte preliminar.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, dijo en su cuenta que los servicios de emergencia estaban atendiendo a los heridos.

“Tenemos una reacción terrorista en Cali”, aseguró el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta en X.

En tanto la Fuerza Aeroespacial Colombiana condenó el “atentado terrorista perpetrado con un carro bomba”.

Noticia en desarrollo.