EE.UU. anuncia que está haciendo un “control continuo” a más de 55 millones de extranjeros con visas

Hay más de 55 millones de extranjeros con visas válidas para Estados Unidos y todos ellos están siendo sometidos a un control continuo, declaró el jueves un funcionario del Departamento de Estado.

El número total de visas se conoce en momentos en que el Gobierno prosigue con su campaña contra los titulares de permisos de permanencia que han infringido la ley.

“El Departamento de Estado revoca los visados siempre que hay indicios de una posible ilegibilidad, lo que incluye aspectos como cualquier indicio de permanencia ilegal, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier forma de actividad terrorista o prestación de apoyo a una organización terrorista”, afirmó el funcionario en referencia al “control continuo”.

El Departamento de Estado siempre ha revisado los casos de visados cuando surgen problemas, aunque el Gobierno de Trump está revisando de forma más sistemática ciertos visados.

El departamento revocó más de 6.000 visas de estudiantes este año porque las personas se habían quedado más allá de su fecha de vencimiento o habían infringido la ley, según informó CNN. Esa cifra es casi cuatro veces mayor que la de visados de estudiantes revocados durante el mismo periodo del año pasado, según declaró el jueves un funcionario del Departamento de Estado.

“Revisamos toda la información disponible como parte de nuestro proceso de verificación, incluidos los antecedentes penales o de inmigración, o cualquier otra información que salga a la luz después de la emisión del visado y que indique una posible inelegibilidad”, afirmó el funcionario.

