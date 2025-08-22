El Departamento de Estado pausa la emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales

Por Rebekah Riess y Chris Boyette, CNN

El Departamento de Estado pausará la emisión de visas de trabajo para extranjeros que buscan convertirse en conductores de camiones comerciales en los Estados Unidos, anunció el secretario de Estado Marco Rubio el jueves.

“El creciente número de conductores extranjeros que operan grandes camiones tractocamiones en las carreteras de EE.UU. está poniendo en peligro vidas estadounidenses y socavando los medios de vida de los camioneros estadounidenses”, dijo Rubio en una publicación en X.

La publicación no dio más detalles sobre las razones de la medida. Se produce después de que el Departamento de Transporte de EE.UU. dijera que estaba investigando a un conductor de camión acusado de hacer un giro en U ilegal que causó un accidente y mató a tres personas en la autopista de peaje de Florida el 12 de agosto. Las autoridades federales alegan que ingresó ilegalmente a EE.UU.

El conductor, Harjinder Singh, de 28 años, tenía una licencia de conducir comercial de California, dijo el departamento de seguridad vial de Florida. Las regulaciones federales prohíben que una persona que se encuentra ilegalmente en el país obtenga una licencia de conducir comercial.

Singh voló a California después del accidente, pero los sheriffs estadounidenses lo arrestaron allí la semana pasada después de que los investigadores federales de transporte lo entrevistaran y después de que las autoridades de Florida emitieran una orden de arresto acusándolo de tres cargos de homicidio vehicular, según el servicio de alguaciles.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) emitió una orden de detención migratoria para Singh después de su arresto el 16 de agosto, lo que significa que “será transferido a la custodia del ICE en el momento en que concluya su caso penal (en Florida)”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional el lunes. Y las autoridades federales de transporte dicen que están investigando si California violó las regulaciones al emitirle a Singh una licencia de conducir comercial de término limitado.

El Departamento de Transporte también dijo que Singh parecía haber violado su requisito reciente de que los conductores de vehículos motorizados comerciales hablen bien inglés.

El Secretario de Transporte Sean Duffy firmó en mayo una orden que dice que los conductores de vehículos motorizados comerciales deben ser competentes en inglés, y si no lo son, serán retirados del servicio. La orden entró en vigor el 25 de junio.

Singh no aprobó una prueba de competencia en inglés cuando los funcionarios federales de transporte lo entrevistaron en California la semana pasada, en la que “proporcionó respuestas correctas solo a dos de 12 preguntas verbales y solo identificó correctamente una de cuatro señales de tráfico”, dijo el departamento de transporte.

La Asociación Estadounidense de Camioneros (ATA, por sus siglas en inglés) expresó su apoyo a la decisión de pausar las visas del Departamento de Estado esta semana, y dijo que la emisión de licencias de conducir comerciales a ciudadanos no estadounidenses “necesita un escrutinio serio, que incluya la aplicación de normas de capacitación para conductores principiantes”.

“Como mínimo, necesitamos un mejor registro de cuántas licencias comerciales no domiciliadas se emiten”, dice una declaración del presidente de la ATA, Chris Spear. “También creemos que es necesario un aumento en la aplicación de regulaciones clave, incluida la conformidad de los transportistas, para evitar que actores malintencionados operen en las carreteras de nuestra nación, y continuaremos colaborando con las autoridades federales y estatales para identificar dónde existen esas brechas en la aplicación”.

Tras el accidente mortal de la semana pasada en Florida, la organización pidió estándares más “robustos de capacitación para conductores principiantes” y señaló su preocupación de que “entidades fraudulentas y no conformes sigan acelerando el proceso de solicitantes de licencias comerciales con una capacitación mínima o nula”.

En un testimonio el mes pasado ante un subcomité de comercio del Senado, la ATA reconoció que existe escasez de conductores en la industria del transporte por carretera. Si bien la caída en la carga implica que la escasez no es tan aguda como hace tres años, “la industria espera plenamente que la escasez empeore cuando el mercado de carga se recupere”, dijo una declaración que Spear presentó al comité.

“Durante la próxima década, las empresas de transporte necesitarán contratar aproximadamente 1,2 millones de nuevos conductores para mantenerse al ritmo de la creciente demanda de carga y una fuerza laboral que envejece”, dice la declaración.

Cuando se le preguntó qué impacto podría tener la pausa de visas en la escasez de conductores, el portavoz de ATA, Evan Fallor, dijo a CNN: “Mientras trabajamos para obtener más detalles de la administración, nuestra comprensión inicial es que esta pausa se aplica a una población muy pequeña en relación con la fuerza laboral total de conductores”.

Los nuevos requisitos de dominio del inglés ya estaban destinados a reducir el grupo nacional de 3,5 millones de conductores, según FreightWaves, una agencia de informes de precios centrada en el mercado global de carga. La regla para sacar de servicio a los conductores que no cumplan con los estándares “podría dejar fuera de circulación a entre 40.000 y 60.000 titulares de CDL interestatales”, escribió la agencia en julio.

Singh fue extraditado a Florida el jueves. Hasta el momento no estaba claro si tenía un abogado en ese estado. Había comparecido ante el tribunal del condado de San Joaquín en California el martes, dijo un defensor público asignado al caso de Singh a The Associated Press.

“El Sr. Singh estuvo en la corte el martes por la tarde y firmó el papeleo que reconocía que él era la persona que Florida buscaba, pero no admitió de ninguna manera ningún cargo criminal”, dijo la abogada Jennifer Perkins en un correo electrónico a la AP.

Perkins dijo que “no tenía libertad” para discutir el estatus de ciudadanía de Singh, según la AP.

California le había dado a Singh una licencia de conducir comercial de término limitado, “no domiciliado”, en julio de 2024, dijo el Departamento de Transporte. El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) dijo a CNN que “el Gobierno federal confirmó la presencia legal del Sr. Singh en Estados Unidos” cuando aprobó la licencia.

“El DMV siguió todas las leyes federales y estatales al revisar y otorgar (a Singh) su licencia de conducir comercial de California”, dijo el DMV de California en un comunicado el lunes.

Chris Isidore de CNN contribuyó a este informe.