El padre de Miguel Uribe Turbay se convierte en precandidato presidencial de Colombia tras la muerte de su hijo

Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido político Miguel Uribe Turbay, es el nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático en Colombia, informó el partido este viernes.

“El señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial del partido Centro Democrático en ausencia de su hijo. Teniendo en cuenta lo anterior, el partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales le dan la bienvenida al señor Miguel Uribe Londoño, quien a partir del día de hoy ingresa al proceso de selección del candidato presidencial”, comunicó Centro Democrático en un comunicado.

Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado el 7 de junio en Bogotá, a raíz del cual murió el 11 de agosto. Fue un senador y precandidato presidencial, cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez y fuerte crítico del actual Gobierno de Gustavo Petro.

Centro Democrático definirá a su candidato presidencial con una “encuesta internacional” a realizarse entre diciembre de este año y enero de 2026.

Tras esta encuesta, la persona elegida “posteriormente participará en una consulta el 8 de marzo para escoger un único candidato de una unidad democrática de base popular que reconstruya el camino democrático de la nación”, señaló en el comunicado.

El partido cuenta con cinco precandidatos presidenciales para las elecciones de 2026: Paloma Valencia Laserna, María Fernanda Cabal, Paola Holguín Moreno, Andrés Guerra Hoyos y Miguel Uribe Londoño, en sustitución de Uribe Turbay.

El día de la ceremonia fúnebre de Uribe Turbay, su padre se dirigió a los asistentes y revivió los momentos que experimentó hace 34 años en el funeral de su esposa Diana Turbay, la madre de Uribe Turbay, asesinada durante un intento de rescate tras permanecer seis meses secuestrada por el cartel de Medellín.

“Hoy, 34 años después, esta absurda violencia también me arrebata a ese mismo niño que se convirtió en un hombre bueno, esposo amoroso, padre ejemplar y líder honrado y valiente: Miguel Uribe Turbay. Hoy, 34 años después, también tuvimos que decirle a mi nieto Alejandro, el pequeño hijo de cuatro años que deja Miguel, que también su padre fue asesinado”, manifestó en la catedral donde se llevó a cabo la misa.

Uribe Londoño señaló que el crimen de su hijo “no prescribe en el tiempo”, reclamó justicia y prometió: “Dedicaremos todos nuestros esfuerzos para lograr que más temprano que tarde todo el peso de la justicia caiga sobre los verdaderos responsables”.

“Esta guerra tiene culpables y responsables, lo sabemos. No tenemos ninguna duda de dónde viene la violencia. No tenemos duda de quién la promueve. No tenemos duda quién la permite. Tenemos que plantar cara a esto y decir: No más, no más, no más. No podemos quedarnos en la resignación y la simple pasividad”, agregó.

