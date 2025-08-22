Kilmar Ábrego García podría quedar en libertad este viernes. Estas son las claves del caso

Por Devan Cole, CNN

Kilmar Ábrego García podría ser liberado de custodia federal tan pronto como este viernes, en el giro más reciente de una saga legal dramática que rodea al padre de tres hijos de Maryland que fue deportado injustamente.

Desde que regresó hace tres meses a Estados Unidos desde El Salvador, hacia donde fue deportado ilegalmente a mediados de marzo, Ábrego García permanece tras las rejas en Tennessee para enfrentar cargos de tráfico de personas.

Dos jueces federales en Nashville rechazaron la solicitud de la fiscalía federal para que permaneciera en prisión preventiva mientras esperaba el juicio por esos cargos, pero uno de ellos suspendió su orden de liberación el mes pasado durante 30 días. Se espera que la suspensión expire el viernes.

Su deportación este año y la prolongada batalla del gobierno contra los jueces que exigieron que los funcionarios trabajaran para traerlo de regreso a EE.UU. se convirtieron en un punto crítico en el controvertido esfuerzo de la Casa Blanca para llevar a cabo una campaña de deportación sin precedentes, así como en su continua batalla con el poder judicial federal.

Esto es lo que debes saber.

Los fiscales realizaron un esfuerzo que duró varias semanas este verano para mantener a Ábrego García tras las rejas en espera de su juicio por los dos cargos de tráfico de personas, que está previsto que comience en enero.

Intentaron presentarlo como un criminal peligroso cuyos presuntos delitos e historial personal justificaban su detención mientras se desarrollaba su caso. Sin embargo, tanto un magistrado de Nashville como el juez federal que presidía su juicio rechazaron rotundamente esos argumentos.

“Las declaraciones generales del Gobierno sobre los delitos imputados a Ábrego, y la evidencia que tiene para respaldar esos delitos, no prueban la peligrosidad de Ábrego”, escribió el juez federal de distrito Waverly Crenshaw en un fallo de 37 páginas el mes pasado, al tiempo que rechazaba una solicitud de los fiscales de revertir un fallo similar del magistrado.

Justo después de que Crenshaw emitiera su veredicto, la magistrada Barbara Holmes declaró en otra decisión que Ábrego García permanecería en prisión preventiva al menos 30 días más, accediendo a la solicitud, sin oposición, de sus abogados para que quedara bajo custodia penal. Los abogados de Ábrego García presentaron la solicitud para evitar que se iniciara un proceso de deportación precipitado una vez que fuera liberado.

El mismo día que Crenshaw expuso su decisión, una jueza federal en Maryland que ordenó a la administración Trump “facilitar” el regreso de Ábrego García de una megaprisión en El Salvador emitió su propio fallo que estableció barreras destinadas a evitar que los funcionarios lo deportaran nuevamente sin contemplar sus derechos al debido proceso.

En los próximos días se seguirá de cerca cómo y si se cumplirá esa decisión.

Los funcionarios de la administración dudaron este verano sobre si deportarían a Ábrego García antes de que comience su juicio penal en enero, y la jueza Paula Xinis expresó preocupación el mes pasado por la posibilidad de que pudiera ser expulsado rápidamente una vez sea liberado de la custodia en Tennessee.

Su fallo prohíbe a los funcionarios detener inmediatamente a Ábrego García bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos una vez que sea liberado de la cárcel y requiere que el Gobierno lo vuelva a poner en la situación migratoria en la que se encontraba antes de ser deportado en marzo.

Eso incluye colocarlo bajo la supervisión de la Oficina Local del ICE en Baltimore, que era su situación antes de mediados de marzo. Dicha supervisión le permitió trabajar y vivir en Maryland, con reuniones ocasionales con un agente de inmigración.

Pero su decisión no impide que las autoridades lo deporten nuevamente.

“Una vez que Ábrego García sea restituido en la Oficina Local de Baltimore bajo la Orden de Supervisión del ICE, los acusados ​​podrán tomar las medidas que les correspondan según la ley”, escribió el juez. “Siempre que dichas medidas se tomen dentro de los límites de la Constitución y las leyes aplicables, este tribunal no tendrá nada más que decir”.

Hasta principios de junio, Ábrego García estuvo en El Salvador, donde pasó un tiempo en la infame megaprisión conocida como el CECOT. Funcionarios estadounidenses lo deportaron allí, violando una orden judicial de 2019 que impedía su expulsión a su país de origen por temor a la violencia de pandillas.

El Gobierno pasó meses luchando contra las directivas de los jueces que le ordenaron trabajar para traerlo de regreso a Estados Unidos, pero finalmente lo devolvió al país en junio para enfrentar los dos cargos de tráfico de personas.

Los fiscales federales acusaron a Ábrego García y a otros de participar en una conspiración en los últimos años en la que “transportaron a sabiendas e ilegalmente a miles de extranjeros indocumentados que no tenían autorización para estar presentes en Estados Unidos, y muchos de los cuales eran miembros y asociados de la MS-13”.

Ábrego García y su familia dicen que huyó de la violencia de pandillas en El Salvador y han negado las acusaciones de que está asociado con la MS-13.

A principios de esta semana, Ábrego García presentó una solicitud para que se desestime el caso basándose en su afirmación de que es objeto de un “procesamiento vengativo y selectivo” como castigo por su decisión de impugnar su deportación injusta.

En documentos judiciales, sus abogados señalaron declaraciones hechas por varios funcionarios de la administración, desde el presidente Donald Trump hasta la secretaria de Justicia, Pam Bondi, para argumentar que su procesamiento tiene como objetivo justificar las “falsas afirmaciones de los funcionarios de que deportarlo a El Salvador había sido lo correcto”.

Reconocieron que tales solicitudes “se hacen con poca frecuencia y rara vez tienen éxito. Pero si alguna vez ha habido un caso para la desestimación por esos motivos, este es ese caso”.

Crenshaw ha solicitado una respuesta a principios del próximo mes.

