La mexicana Lizbeth Ovalle rompe el récord de fichajes en el fútbol femenino

Por César López, CNN en Español

El libro de pases en esta ventana veraniega de traspasos escribió otro récord, esta vez en el fútbol femenino.

El traspaso de Lizbeth Jacqueline Ovalle se ha convertido en el más caro en la historia de la disciplina.

La mexicana se unió al Orlando Pride de la liga estadounidense de fútbol femenino (NWSL), proveniente del Tigres mexicano.

Varios reportes indican que la operación se dio por US$ 1,5 millones, superando la marca de la canadiense Olivia Smith de julio de este año, cuando llegó al Arsenal proveniente del Liverpool.

La cifra pagada por Ovalle es la más alta en la historia del fútbol femenino, tanto para el Pride como para la NWSL.

El club de Florida reconoció el récord en la presentación, aunque no develó detalles económicos del fichaje. Lo que sí dieron a conocer es que el contrato inicial es hasta el 2027 con opción de extenderlo por un año más.

“La cifra pagada por Ovalle es la más alta en la historia del fútbol femenino, tanto para el Pride como para la National Women’s Soccer League (NWSL)”, dijo el Orlando Pride en el comunicado sobre la contratación de Lizbeth Ovalle.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.