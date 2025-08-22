Trump vuelve a dar a Putin “un par de semanas” sin señales de que haya conversaciones de paz en Ucrania

Por Kit Maher, CNN

El presidente Donald Trump dijo este viernes que le dará al presidente de Rusia, Vladimir Putin, “un par de semanas”, extendiendo aún más su plazo para posibles consecuencias contra Moscú después de instar al líder ruso a reunirse con su homólogo ucraniano con la esperanza de poner fin a la guerra.

Cuando Alayna Treene de CNN le preguntó si existe la posibilidad de que no haga nada si Putin no se sienta a la mesa, Trump respondió: “Ya veremos. Veré de quién es la culpa”.

“Si hay razones, lo entenderé; sé exactamente lo que estoy haciendo. Vamos a ver si tienen una reunión o no, será interesante verlo, y si no la tienen, ¿por qué no la tuvieron? Porque les dije que tuvieran una reunión”, dijo Trump.

“Pero sabré en dos semanas lo que voy a hacer”, agregó Trump, retomando un plazo que ha mencionado repetidamente para determinar la disposición de Putin a terminar la guerra en Ucrania.

Sus más recientes comentarios se producen mientras el impulso en torno a las conversaciones de paz se ha estancado, sin indicios de que la reunión bilateral impulsada por la Casa Blanca se esté concretando. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró el viernes que no había planes para una reunión entre ambos líderes.

Después de que Trump se reuniera con Putin en Alaska la semana pasada y recibiera a Zelensky y a líderes europeos en la Casa Blanca a principios de esta semana, insinuó una reunión bilateral, posiblemente seguida por una reunión trilateral en la que él participaría.

“Entienden que yo quería tener una reunión con ellos dos. Podría haber estado en la reunión, pero mucha gente piensa que no va a salir nada de esa reunión. ‘Tienes que estar allí’. Tal vez sea cierto. Tal vez no, pero mientras tanto, la gente sigue muriendo”, dijo Trump este viernes.

Trump repitió varias veces su plazo de dos semanas. “Veremos qué pasa. Creo que en dos semanas sabremos qué camino tomaré, porque voy a ir en una dirección u otra, y ellos aprenderán hacia cuál”.

Trump también sacó del escritorio Resolute una foto de él y Putin en Anchorage, Alaska, que dijo que el líder ruso le había enviado.

“Me acaba de enviar una foto de alguien que tiene muchísimas ganas de estar allí”, dijo Trump, refiriéndose al Mundial. Había convocado a la prensa en el Despacho Oval para anunciar que el sorteo se celebraría en el Kennedy Center en diciembre.

“Ha sido muy respetuoso conmigo y con nuestro país, pero no tan respetuoso con otros”, dijo Trump, agregando que iba a firmar la foto para Putin, quien, sugirió, podría ir a Estados Unidos para el Mundial.

“Puede que venga y puede que no, dependiendo de lo que suceda. Tenemos muchos asuntos pendientes en las próximas semanas”, dijo Trump.

Putin describió el viernes su reciente reunión con Trump como “muy buena” y dijo que Rusia busca poner fin a los combates en Ucrania. Sin embargo, no mencionó si asistirá a conversaciones bilaterales con Zelensky.

Agregó que las agencias rusas y estadounidenses continúan comunicándose y que espera una “restauración total” de su relación.

