Niños cuentan por qué están obsesionados con “KPop Demon Hunters”

Lori Anne Porter, de 11 años, ve “KPop Demon Hunters” casi todos los días. Calcula que la ha visto más de 50 veces. También la recomienda a otros.

“Mi hermana tuvo una pijamada, y le tocó elegir una película para ver y eligió ‘KPop Demon Hunters’ e hizo que todas sus amigas en la fiesta que no la habían visto la vieran”, dijo Porter. “Fue muy divertido porque ellas decían: ‘Esto va a ser malísimo’, y luego la vieron y dijeron: ‘Sí, está bastante bien’”.

“KPop Demon Hunters” es el superéxito animado de Netflix que está en camino de convertirse en la película más vista de la plataforma.

Si has pasado tiempo recientemente con un niño de entre 5 y 15 años, probablemente te han hecho ver la película varias veces y cantar sus canciones; y ahora probablemente también te tocará verla en cines, ya que Netflix lanzará la película para eventos de karaoke en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia y el Reino Unido.

Personalmente, no he visto “KPop Demon Hunters”. En vez de apartar 1 hora y 40 minutos para verla yo mismo, pasé dos días preguntando a niños que me la explicaran.

Resulta que “KPop Demon Hunters” es un título bastante autoexplicativo.

“Entonces, hay un grupo de K-pop llamado Huntr/x”, explicó Mia Cast, de 10 años. “Y básicamente, todo el mundo los ve como estrellas del pop, pero detrás de la pantalla, en realidad están luchando contra demonios que tienen que mantener alejados cantando canciones que alimentan el Honmoon, que básicamente es el escudo que separa a los demonios y a los humanos para mantenerlos a salvo”.

“Luego, un grupo de demonios decide que necesita un nuevo plan, y deciden que van a convertirse también en un grupo de K-pop y robarse a los fans para poder comerse sus almas”, agregó Cast.

Este grupo demoníaco de K-pop que roba fans se llama Saja Boys. Se desatan drama, romance y escenas de lucha épicas.

“Hay chicos demonio que intentan derrotar a los cazadores y al final derrotan a los chicos demonio que solo fingen ser humanos”, dijo Serena Phan, de 7 años. “Es un poco triste. Pero igual, es una muy buena película”.

Según Phan y otros niños con los que hablé, “Kpop Demon Hunters” no es una historia cursi y simple sobre el bien triunfando sobre el mal, sino una exploración conmovedora de la identidad y la autoaceptación.

“El punto de vista desde el que viene es como: ‘Está bien ser tú mismo. No siempre tienes que tratar de ocultar tu personalidad solo para mostrarle algo a alguien y hacer que le gustes’”, me dijo Zuri Reid, de 10 años.

Cuando les pregunté a algunos de los niños si les parecía una película rara o aterradora, descartaron mis preguntas y, en cambio, elogiaron la trama y los personajes. Reid destacó especialmente el desarrollo de los personajes.

“Uno de los personajes principales, Jinu, solo quiere destruir el mundo para poder sacar las voces de su cabeza”, dijo. “Pero luego realmente desarrolla su personaje, como: ‘Esto no debería ser solo para mí, tiene que ser justo para todos’”.

Quizás esto sea un testimonio de la creadora de “KPop Demon Hunters”, Maggie Kang, y del equipo de guionistas, ya que muchos niños parecen tenerle cariño a los demonios. ¡Alerta de spoilers!

“Mis amigas y yo estábamos hablando de eso, y estábamos muy tristes de que los Saja Boys murieran al final”, dijo Deanna Iphill, de 12 años. “Realmente los amamos. Se supone que son malos porque son demonios y no deberíamos quererlos. Pero si tomas a Jinu de los Saja Boys, él es genial. No es un demonio malo”.

De hecho, el consenso general fue que la próxima película de “KPop Demon Hunters” debería incluir más demonios. (TheWrap informó recientemente que Netflix está considerando dos secuelas, además de una versión live-action y un musical teatral).

“Me gustaría ver a Jinu regresar y a Mira convirtiéndose en demonio”, dijo Evie Rodriguez, de 9 años.

“Quiero ver que los demonios regresen, pero de una manera más amigable, en vez de tratar de destruir el mundo y conquistar la Tierra”, agregó Reid.

A los niños que les gusta “KPop Demon Hunters” realmente les gusta “KPop Demon Hunters”.

“La historia es muy buena, la música es muy buena, y es una de esas películas que no puedes dejar de ver”, dijo Blaze Soule, de 8 años. Cuando hablamos, ya había visto la película cuatro veces y me dijo que planeaba verla de nuevo al día siguiente.

Muchos de los niños que entrevisté atribuyeron el éxito y la popularidad de “KPop Demon Hunters” a que es diferente de otras películas hechas para su grupo demográfico.

“No es como ese musical típico de Disney que ves en Disney+ y dices: ‘Oh, solo quiero ver esto para escuchar la música’”, dijo Reid. “Esto es como un musical, pero de otro nivel, un musical moderno”.

“Creo que lo diferente es que es una película de demonios y una película de K-pop mezcladas”, dijo Henna MacLean, de 10 años. “Normalmente es solo K-pop o solo demonios”.

Para Sienna Kwartowitz, de 8 años, parte del atractivo es que siente que es algo que no debería estar viendo: “Es como una película para niños, pero tiene un poquito de violencia”.

Lo principal que debes saber sobre “KPop Demon Hunters” es que las canciones son un éxito.

Tres canciones de la banda sonora han llegado al top 10 del Billboard Hot 100, con “Golden” del grupo ficticio Huntr/x alcanzando el puesto número 1. Casi todos los niños con los que hablé podían cantar el estribillo de “Golden” o la pegajosa “Soda Pop” de los Saja Boys perfectamente en el momento; las hermanas Deanna y Dalayna Iphill mencionaron que sabían la coreografía y la letra de todas las canciones de la película.

“KPop Demon Hunters” también parece haber generado un fandom encantador lleno de bromas internas y referencias. MacLean cuenta que ella y sus amigas se envían constantemente mensajes con frases como “No creo que estés listo para la caída” y “Golden”. Cuando le pregunté a Reid de qué temas hablaba con sus amigas sobre la película, respondió: “Digamos que realmente no teníamos conversaciones. Teníamos montajes completos de canto”.

Después de conversar con una decena de niños, pensé que ya había entendido lo básico de “KPop Demon Hunters”. Entonces, Reid terminó nuestra charla con este consejo enigmático: “Un mensaje que tengo que decir es que si ves a alguien dejar caer sus parches vocales, ¡no los tomes!”

Confundida, le pregunté qué significaba eso.

“Lo verás cuando veas la película”, respondió con una risita traviesa.

Al ver el fervor con el que Reid y los demás niños hablaban de “KPop Demon Hunters”, me convencieron. Tal vez sí la vea por mí misma.

