Putin viajará la próxima semana a China para una visita de cuatro días, informó la prensa estatal rusa

Por Svitlana Vlasova y Billy Stockwell, CNN

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, viajará la próxima semana a China para una visita de cuatro días, informó este domingo la prensa estatal rusa.

Durante el viaje están previstas conversaciones a gran escala entre delegaciones rusas y chinas, según la agencia estatal rusa TASS.

El mandatario ruso también tiene previsto asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin, agregó TASS citando a un periodista ruso.

Noticia en desarrollo

