Rampage Jackson, excampeón de UFC, está “muy molesto” después de que su hijo aparentemente golpeara a un luchador inmóvil

El excampeón de la UFC, Quinton “Rampage” Jackson, se disculpó y dijo estar “muy molesto” después de que su hijo presuntamente cometiera lo que los organizadores calificaron de “un acto de violencia egoísta e irresponsable” contra un luchador durante un evento el sábado por la noche en Sun Valley, California.

Imágenes del evento publicadas en redes sociales mostraron al hijo de Jackson, Raja Jackson, luchador profesional de MMA, deslizándose al ring durante otro combate y derribando a la lona a Syko Stu, cuyo verdadero nombre es Stuart Smith.

El video, que lleva una marca de agua que sugiere que fue transmitido en vivo por la plataforma Kick, mostró a Jackson a horcajadas sobre Smith antes de golpearlo repetidamente en la cara y en un lateral de la cabeza, incluso cuando Smith yacía inmóvil. Otros luchadores luego sujetaron a Jackson.

CNN no ha podido verificar el video de forma independiente y el perfil de Raja Jackson ya no existe en Kick. CNN se ha puesto en contacto con la plataforma para obtener comentarios.

“¡No apruebo en absoluto las acciones de mi hijo!”, escribió Rampage Jackson en una publicación a X el domingo por la mañana, afirmando que Smith estaba despierto y estable.

“Él (Raja Jackson) sufrió una conmoción cerebral tras servir de “sparring” hace solo unos días y no tenía por qué acercarse a nada parecido al contacto físico”, agregó.

“Como padre, estoy profundamente preocupado por su salud y el bienestar del Sr. Smith”.

“Dicho esto, estoy muy molesto de que esto haya sucedido, pero mi principal preocupación ahora es que el Sr. Smith se recupere pronto. Me disculpo en su nombre (el de Raja Jackson) y en nombre de KICK por la situación”.

Un comunicado del organizador KnokX sugirió que el incidente comenzó como parte del guion del espectáculo, conocido como un “trabajo” en la lucha libre, pero que no estaba previsto que llegara tan lejos.

“Ante todo, nuestros pensamientos y oraciones están con nuestro hermano, el Sr. Stuart Smith (Syko Stu), ya que sigue siendo una prioridad y estamos monitoreando su bienestar”, escribió el organizador. “Lo que se suponía que sería un evento de lucha libre planeado y acordado, se convirtió en un acto de violencia egoísta e irresponsable contra el Sr. Smith”.

“Este atroz acto es reprensible y nunca debió haber ocurrido. En los 17 años de funcionamiento de KnokX Pro Wrestling Academy, nunca se había visto algo tan atroz como esto y pedimos disculpas a nuestros clientes y fans”, agregó el organizador.

CNN se ha puesto en contacto con KnokX para conocer más detalles sobre el estado de salud de Smith, pero no ha recibido respuesta.

Otro video publicado en X, también sin verificar por CNN, parece mostrar a Smith golpeando previamente a Raja Jackson en la cabeza con una lata fuera del recinto, tras lo cual tuvieron que separarlos.

“Raja recibió un golpe inesperado en la cabeza momentos antes del combate de Smith. Le dijeron que podría ‘vengarse’ en el ring. Pensé que era parte del espectáculo”, escribió Rampage Jackson en su declaración en X.

“Fue una decisión equivocada y un trabajo que salió mal. Raja es un luchador de MMA, no un luchador profesional, y no tenía nada que ver con un evento como este”.

