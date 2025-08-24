Skip to Content
La policía busca después de que se reportara un atacante armado en el campus Columbia de la Universidad de Carolina del Sur

Published 5:13 PM

Por Amanda Musa, CNN

Se reportó la presencia de un atacante armado en el campus de la Universidad de Carolina del Sur el domingo por la noche, dijo la universidad en una alerta para todo el campus, durante la primera semana de clases en el campus de Columbia.

La universidad dijo que no se ha encontrado evidencia de un atacante armado, pero la policía continúa buscando.

Se reportó a la persona como un hombre blanco con pantalones negros, de aproximadamente 1,83 metros de altura, en la biblioteca principal de la universidad, la Biblioteca Thomas Cooper.

Noticia en desarrollo…

