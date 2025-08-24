Una tenista profesional recurrió a OnlyFans para financiar su carrera (y puede que no sea la última)

Por Don Riddell, CNN

Sachia Vickery admite que cuando de joven soñaba con ser tenista profesional, nunca imaginó que un día estaría subiendo imágenes suyas a un sitio web famoso por su contenido para adultos.

“Claro que no”, declaró a CNN en una entrevista telefónica. “No es algo en lo que realmente pienses”.

Pero todo cambió este año, cuando una lesión de hombro la dejó fuera de las canchas durante seis meses y comenzó a publicar contenido en OnlyFans para ganar dinero extra mientras estaba lesionada. Vickery alcanzó el puesto 73 en el ranking mundial en 2018 y actualmente se encuentra justo fuera del top 550. Aunque el dinero recibido en premios a lo largo de su carrera asciende a US$ 2,1 millones, argumenta que es mucho menos dinero de lo que parece.

“Te lo aseguro, US$ 2 millones no son nada cuando se trata de tenis. Gasté más de US$ 100.000 en entrenamiento, acondicionamiento físico, fisioterapia, recuperación, resonancias magnéticas; la gente no ve esa parte”, dice Vickery, quien añade: “Tener un respiro, algo que hacer por tu cuenta y con lo que ganar un buen dinero, no viene nada mal. Me ha dado mucha libertad financiera, incluso me ha ayudado a financiar toda mi carrera como tenista”.

Fundado en 2016, OnlyFans es una plataforma de suscripción online que permite a los usuarios publicar videos y fotos para sus fans. Si bien el contenido no siempre es abiertamente sobre desnudos (Cardi B ha usado la plataforma en el pasado para ofrecer a sus fans un vistazo entre bastidores a su vida y trabajo), el sitio web se ha convertido en una plataforma principalmente para contenido adulto, desde fetiches y fotos de pies hasta sexting y videos más explícitos con clasificación X.

Los fans pagan una tarifa fija mensual para acceder a este contenido, con la opción de pagar más por videos o experiencias adicionales. En 2024, la plataforma contaba con más de 4 millones de creadores.

Vickery declaró a CNN Sports que su asociación con OnlyFans comenzó cuando se contactó con el jugador australiano Nick Kyrgios en marzo para crear contenido de pickleball para la plataforma de televisión del sitio. A partir de ahí, se dio cuenta de que podía ofrecer contenido más íntimo y, aunque no reveló exactamente cuántos ingresos ha generado hasta ahora, afirma que alcanzó unas seis cifras en los primeros tres meses, “probablemente más de lo que gané en los Grand Slams y, hasta ahora, no para de subir”.

Entre los atletas, especialmente en deportes menos lucrativos, OnlyFans se ha convertido en un trabajo secundario cada vez más popular. Alysha Newman, saltadora de pértiga canadiense, se unió a la plataforma en 2021, y la luchadora de MMA Paige VanZant afirmó haber ganado más dinero en 24 horas en OnlyFans que en toda su carrera como luchadora. La jugadora de baloncesto Liz Cambage hizo afirmaciones similares, y señaló haber ganado más en OnlyFans que durante seis años en la WNBA.

Vickery no es la única tenista que ha recurrido a OnlyFans, pero es una de las pocas que se ha inclinado por un contenido más íntimo. El jugador francés Alexandre Müller está patrocinado por la plataforma, donde, según afirma, publica principalmente sobre tenis y la vida cotidiana. Kyrgios presentó su programa junto a la estrella de cine para adultos Rachel Starr y la estrella de reality Sophie Stonehouse. La jugadora australiana Arina Rodionova se unió a principios de este año, declarando que publicaría “SIN DESNUDOS” y se centraría principalmente en la vida cotidiana, con alguna que otra foto en bikini.

Cuando los medios se enteraron de que los suscriptores pagaban US$ 12,99 al mes por el contenido de Vickery en el sitio, The Daily Mail tachó a la estadounidense de 30 años de trabajadora sexual, haciendo referencia a sus fotos “escandalosas” y “picantes”.

Vickery dijo a CNN Sports que su contenido no tenía nada que ver con eso.

“No tengo contenido sexual ahí”, afirmó. “No tengo desnudos. Obviamente, tengo contenido de lencería, tengo contenido donde realmente me excedo, pero nunca estoy completamente desnuda. Nunca he hecho videos sexuales”.

Vickery señala que sigue siendo una tenista profesional en activo que entiende que cualquier cosa más subida de tono podría infringir el código de conducta del deporte, y afirma: “Estoy bien donde estoy”. También aclaró que su reciente comentario en Instagram, donde decía que solo saldría con hombres que le pagaran un depósito de US$ 1.000 primero, era una broma.

Vickery dice que comprendió que en cuanto se unió al sitio, la juzgarían.

“Cuando ven que tienes OnlyFans, automáticamente te asocian con algo como: ‘Vale, es una estrella porno’. La gente no entiende que OnlyFans tiene muchos niveles diferentes”, comentó.

Recordando su lista de pros y contras antes de unirse al sitio, añadió: “Lo vi venir, y, si es algo que no puedes manejar, no deberías estar en la plataforma. No me importa lo que piensen de mí”.

Vickery, que se describe a sí misma como una “emprendedora”, comenta que algunas tenistas se han acercado a ella con curiosidad por el sitio.

“No tenemos el lujo de tener una red de seguridad ni libertad financiera si no estamos entre las 100 mejores”, dijo. “Algunas jugadoras me han preguntado con curiosidad: ¿cuánto dinero hay ahí? ¿Vale la pena? Si te lesionas, no ganas nada. Incluso jugando un año completo, muchas jugadoras están en números rojos. No me sorprendería que empezara a ver a más jugadoras ahí”.

Para ser clara, Vickery declaró a CNN Sports que no necesita el dinero que gana con OnlyFans, pero lo hace porque es una “fuente de ingresos fácil”. Sin embargo, afirma que las presiones financieras para muchas jugadoras de menor rango son insostenibles y advirtió a los organismos rectores del deporte que presten más atención a su difícil situación.

“Si no quieren jugadoras en OnlyFans, ¿por qué no implementamos un sistema donde realmente se pague a las jugadoras fuera del top 100 lo que merecen? Y esto se ha discutido durante años. Sinceramente, creo que si el tenis fuera un deporte donde quienes lo juegan recibieran lo que realmente merecen, no habría gente apostando ni usando OnlyFans ni nada de eso”.

La WTA trabaja para lograr la igualdad en premios en los eventos más importantes del circuito, incluyendo un compromiso de US$ 400 millones en premios que ayudará a alcanzar la igualdad en premios en todos los eventos combinados para 2027 y en todos los eventos WTA 1000/500 para 2033. El bote de premios en 2025 alcanza un récord de US$ 249 millones, un 13 % más que el año pasado. Esto incluye la bolsa récord de US$ 90 millones en juego en el US Open.

Por ahora, Vickery simplemente está contenta de volver a jugar al tenis. En el Abierto de Estados Unidos de esta semana, volvió a la acción por primera vez en seis meses, y perdió en la segunda ronda de la fase clasificatoria. Pero sabe que está en el ocaso de su carrera como jugadora y está entusiasmada de haber descubierto otra fuente de ingresos.

“Si los hombres quieren darme dinero”, concluye, “¿por qué no iba a aceptarlo? Ponerme bikini, usar traje de baño o hacer ejercicio es lo que hago todo el día. La única diferencia es que ahora los estoy documentando. Para mí, no es para tanto”.

Cuando le preguntaron si consideraría llevar su carrera en OnlyFans más allá tras retirarse del tenis, respondió: “Ahora mismo, diría que es un no rotundo”, y añade: “Si tuviera la oportunidad de ganar mucho dinero por ese camino, no lo descartaría del todo. Pornografía y vídeos sexuales, no creo que pudiera, pero mentiría si dijera que no lo he pensado”.

