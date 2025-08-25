Ismael “El Mayo” Zambada se declara culpable de dos cargos por narcotráfico en tribunal de EE.UU.

Por CNN en Español

Ismael “El Mayo” Zambada, presunto fundador del Cártel de Sinaloa detenido en Estados Unidos, se declaró culpable este lunes de dos cargos relacionados al narcotráfico ante una Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York.

Zambada admitió ser culpable de dos los cargos de asociación ilícita y de dirigir una empresa criminal continua que, según los fiscales, distribuía enormes cantidades de drogas, principalmente a EE.UU.

De esta forma, El Mayo cambió la declaración de inocencia que había realizado en septiembre del año pasado por 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas.

El juez fijo para enero el dictado de la sentencia, aunque el cargo de participar en una empresa criminal continua tiene una pena mínima de cadena perpetua. A inicios de agosto, el Gobierno de Estados Unidos informó a la Corte que no pedirá la pena de muerte contra Zambada, según documentos judiciales. Frank Pérez, abogado de Zambada, dijo entonces a CNN que esa decisión “representa un paso importante hacia una resolución justa y equitativa”.

Zambada, de 77 años, fue detenido en julio del año pasado en Texas tras cruzar la frontera por avión, según él, engañado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán.

