Kilmar Ábrego García lucha contra su deportación a Uganda tras quedar bajo custodia del ICE

Minutos después de que Kilmar Ábrego García fuera detenido por funcionarios de inmigración en Baltimore, sus abogados presentaron una nueva demanda instando a una jueza federal a ordenar su liberación y enlentecer su proceso de deportación para que pueda tener la oportunidad de impugnar su posible envío a Uganda.

La jueza federal de distrito Paula Xinis, quien ha estado supervisando una demanda independiente interpuesta a principios de este año por el hombre de Maryland deportado injustamente, programó las primeras vistas judiciales para las 2 p.m. hora de Miami del lunes.

La nueva presentación legal, denominada solicitud de hábeas corpus, sostiene que los funcionarios de inmigración mantienen detenido a Ábrego García en una oficina local de ICE en Baltimore como castigo por su decisión de impugnar su deportación ilegal a El Salvador en marzo, así como por su decisión de ir a juicio en un caso de tráfico de personas presentado en su contra en Tennessee.

Los abogados de Ábrego García solicitan a Xinis, designada por el expresidente Barack Obama, que ordene a las autoridades su liberación e impida que lo deporten a Uganda sin antes darle la oportunidad de impugnar dicha medida alegando un temor razonable de ser torturado o perseguido en el país del este de África.

Sus abogados entregaron a Xinis una copia de las notificaciones que Ábrego García envió durante el fin de semana a los funcionarios de inmigración, en las que se indicaba que teme ser enviado a Uganda y que prefiere ser enviado a Costa Rica, país que ha declarado estar dispuesto a otorgarle algún tipo de estatus legal si es enviado allí.

“Temo ser perseguido en Uganda debido a mi raza, nacionalidad, opinión política y pertenencia a un grupo social en particular. También temo ser torturado por o con el consentimiento de un funcionario público en ese país”, escribió Ábrego García en la notificación enviada el sábado.

“Finalmente, temo que ese país me devuelva (me vuelva a deportar) a El Salvador, donde también temo ser perseguido por las razones protegidas antes mencionadas y ser torturado por o con el consentimiento de un funcionario público, y donde he sido torturado en el pasado”, escribió.

Más temprano, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, había dicho que, tras quedar bajo custodia de ICE en Baltimore, Ábrego García estaba siendo procesado para su posterior deportación.

El salvadoreño regresó a casa a finales de la semana pasada desde Tennessee, donde se encontraba detenido a la espera de un juicio por un caso federal de tráfico de personas.

Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional notificó a los abogados de Ábrego García el viernes que la agencia podría intentar deportarlo a Uganda en los próximos días. La notificación se produjo minutos después de que fuera liberado de la custodia penal en espera de su juicio, cuyo inicio está previsto para enero.

El Gobierno de Trump trajo a Ábrego García de vuelta a Estados Unidos en junio para enfrentar los cargos federales tras enviarlo a mediados de marzo a una conocida megaprisión en El Salvador, en violación de una orden judicial de 2019 que prohibía su deportación al país centroamericano.

