Ataques israelíes matan a más de una decena de personas en hospital de Gaza, incluidos varios periodistas, dicen autoridades

Por Kareem Khadder, Abeer Salman, Tal Shalev y Oren Liebermann, CNN

Según el Complejo Médico Nasser, más de una docena de palestinos murieron en un par de ataques israelíes en un hospital del sur de Gaza, incluidos periodistas de múltiples medios.

El Ministerio de Salud Palestino dijo que al menos 20 personas murieron en el ataque de este lunes, y que hay muchas más heridas.

Israel llevó a cabo ataques consecutivos en el hospital en Khan Younis separados solo por minutos, dijo el ministerio. El segundo ataque mató a periodistas, trabajadores de la salud y equipos de respuesta a emergencias que se habían apresurado a llegar a la escena después del ataque inicial, dijo el Hospital Nasser.

El Dr. Mohammad Saqer, portavoz del Hospital Nasser y jefe de enfermería, dijo que cinco periodistas y cuatro trabajadores de la salud habían muerto.

Los periodistas muertos incluyen a Mohammad Salama, un camarógrafo de Al Jazeera; Hussam al-Masri, que fue colaborador de Reuters, y Mariam Abu Dagga, quien ha trabajado con Associated Press (AP) y otros medios durante toda la guerra. Moath Abu Taha, un periodista independiente, también murió, agregó el hospital.

Los ataques israelíes golpearon un balcón en el hospital utilizado por los reporteros para tener una vista elevada de Khan Younis.

La organización de defensa civil de Gaza dijo que uno de sus miembros también murió en el ataque.

Un primer ataque sacudió el cuarto piso del complejo médico de Nasser, dijo el Ministerio de Salud Palestino, seguido del segundo –poco más tarde– que golpeó a los equipos de ambulancia y de emergencia.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron en un comunicado que “se llevó a cabo un ataque en el área del hospital”. Las FDI dijeron que no se dirigía “a los periodistas como tales”, y que el jefe militar había instruido una investigación inicial que se abrirá lo antes posible.

La declaración de las FDI no reconoce llegar directamente al hospital, no menciona los dos ataques consecutivos en la instalación y no menciona a qué apuntaban los militares.

Un funcionario de seguridad israelí con conocimiento de los detalles de una investigación inicial dijo que las fuerzas de las FDI identificaron una cámara en el techo del hospital que Hamas estaba utilizando para monitorear a las fuerzas israelíes.

Las fuerzas recibieron autorización para atacar la cámara con un dron, dijo la fuente. Pero en cambio, las fuerzas israelíes dispararon dos veces: la primera en la cámara y la segunda en las fuerzas de rescate.

Los detalles de la investigación son una notable admisión de un funcionario israelí sobre que se atacó intencionalmente a los que llegaron a responder al primer golpe.

El video de la escena muestra al Dr. Saqer sosteniendo una tela empapada de sangre después del primer ataque cuando otra explosión toca el edificio, llena el aire con humo y obliga a que la gente corra a cubrirse.

Una cámara en vivo de Al Ghad TV muestra a los trabajadores de emergencia en una escalera dañada en el hospital cuando el segundo ataque llega al edificio.

El sindicato de periodistas palestinos condenó los hechos, llamándolos una “masacre atroz perpetrada por las fuerzas de ocupación israelíes… que se dirigieron directamente a los medios y a los equipos periodísticos”.

Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, dijo en las redes sociales: “Escenas como esta se desarrollan a cada momento en Gaza, a menudo invisibles, en gran medida indocumentadas. Les ruego a los Estados: ¿cuánto más deben ver antes de que actúen para detener esta carnicería?”

“Esto se ha extendido demasiado tiempo”, dijo la Asociación de Prensa Extranjera de Israel. “Israel mató a demasiados periodistas en Gaza sin justificación. Israel continúa bloqueando a los periodistas internacionales el acceso independiente a Gaza”.

CNN hizo un perfil de Mariam Abu Dagga el año pasado, como una de las periodistas que narraba el conflicto cuando un número creciente de sus colegas moría en los ataques israelíes. Luego, esta periodista de 31 años, dijo: “Estamos cubriendo la guerra en Gaza porque este es nuestro deber periodístico. Se nos ha confiado”.

En ese momento, Abu Dagga trabajó para el “Independent Arabic”. También fue contratada por AP desde que comenzó la guerra. “Desafiamos la ocupación israelí. Desafiamos las circunstancias difíciles y la realidad de esta guerra, una guerra genocida”, dijo Abu Dagga a CNN en 2024.

AP dijo que la empresa estaba “conmocionada y triste” al enterarse de la muerte de Abu Dagga junto con varios otros periodistas. Su hijo de 12 años fue evacuado de Gaza anteriormente en la guerra, dijo la agencia de noticias.

“(Abu) Dagga informó sobre los médicos del Hospital Nasser que luchan por salvar a los niños sin problemas de salud previos que se estaban consumiendo por el hambre”, dijo AP en un comunicado.

Al Jazeera condenó las muertes como un “crimen horrible” cometido por las fuerzas israelíes que han “dirigido (a) y matado directamente periodistas”.

La red dijo en un comunicado: “La campaña en curso de la ocupación israelí contra los periodistas ha violado todas las normas y leyes internacionales, (con acciones que) constituyen crímenes de guerra bajo el estatuto de Roma y las convenciones de Ginebra, que prohíben estrictamente apuntar deliberadamente a civiles y periodistas en zonas de conflicto”.

En un comunicado, Hamas dijo: “El enemigo cobarde tiene como objetivo disuadir a los periodistas de transmitir la verdad y cubrir crímenes de guerra, limpieza étnica y las condiciones catastróficas de vida de nuestro pueblo palestino en Gaza”.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas, Israel ha matado a 192 periodistas desde el comienzo de la guerra de Gaza, antes del ataque de este lunes. La organización agregó que “Israel se está involucrando en el esfuerzo más mortal y deliberado para matar y silenciar a los periodistas que CPJ ha documentado”.

Hace dos semanas, Israel mató a varios periodistas de Al Jazeera en un ataque en la Ciudad de Gaza, incluido uno de los corresponsales más destacados de la red, Anas al-Sharif. Esto sucedió luego de que las FDI acusaron a Al-Sharif de ser el líder de una célula de Hamas, una acusación que negó con vehemencia.

