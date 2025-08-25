Trayectoria de la tormenta tropical Juliette: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

La tormenta tropical Juliette, que se formó este lunes en el océano Pacífico, está ubicada a unos 705 km al sur-suroeste del extremo inferior de Baja California y avanza en dirección oeste-noroeste, según el reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Juliette, la décima tormenta con nombre en la temporada del Pacífico, avanza con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, a una velocidad de 20 km/h.

Se espera que el ciclón continúe moviéndose en dirección oeste-noroeste durante lunes y martes, y que luego vire hacia el noroeste. El martes podría fortalecerse, según el NHC, que pronostica que a partir del miércoles se debilite. Para el jueves, según los pronósticos, ya sería una depresión postropical. No se prevé por el momento que alcance la categoría de huracán.

Juliette no representa una amenaza para México ni EE.UU. en este momento, por lo que no se han emitido avisos ni advertencias.

Esta es la trayectoria prevista de Juliette.

En el océano Atlántico, mientras tanto, avanza la tormenta tropical Fernand, que se formó el sábado. El ciclón tampoco representa una amenaza para ninguna comunidad.

