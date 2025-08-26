Abogada de Lisa Cook, gobernadora de la Fed, demandará a Trump por intento de destituirla

Por Elisabeth Buchwald, CNN

La abogada Abbe Lowell, representante legal de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, anunció este martes que presentará una demanda para impugnar el intento del presidente Donald Trump de destituirla el lunes en la noche.

“El presidente Trump no tiene autoridad para destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook. Su intento de removerla, basado únicamente en una carta de remisión, carece de fundamento fáctico o legal. Presentaremos una demanda para impugnar esta acción ilegal”, dijo en un comunicado enviado a CNN.

El anuncio se produjo horas después de que Trump publicara en redes sociales una carta dirigida a Cook en la que afirmaba que tenía “causa suficiente” para destituirla.

Cook ha sido objeto recientemente de críticas por parte de Trump y de miembros de su Gobierno, quienes la acusan de presunto fraude hipotecario. Sin embargo, no ha sido acusada formalmente de ningún delito.

En su carta a Cook, Trump escribió: “He determinado que existe causa suficiente para removerla de su cargo”.

“Como mínimo, la conducta en cuestión exhibe un grado de negligencia grave en transacciones financieras que pone en duda su competencia y confiabilidad como reguladora financiera”, añadió Trump en la misiva.

La semana pasada, Cook dijo en un comunicado que no sería “intimidada para renunciar” y que estaba comprometida a “recopilar la información precisa para responder cualquier pregunta legítima y proporcionar los hechos”.

Reiteró su intención de permanecer en la junta de la Reserva Federal el lunes por la noche, después de que Trump publicara su carta.

“El presidente Trump intentó destituirme ‘por causa’ cuando no existe tal causa bajo la ley, y no tiene autoridad para hacerlo”, dijo Cook en un comunicado compartido por sus abogados con CNN el lunes en la noche. “No renunciaré. Continuaré cumpliendo mis funciones para ayudar a la economía estadounidense, como lo he hecho desde 2022”.

