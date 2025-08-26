Instalan carteles en Colombia y Ecuador con la recompensa que EE.UU. ofrece por la captura de Maduro

Por CNN en Español

Un grupo de activistas venezolanos desplegó pancartas en el centro financiero de Quito este lunes con la recompensa que ofrece el Gobierno de Estados Unidos por información que lleve a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto ocurre después de que una valla similar fuera instalada el sábado del lado colombiano cerca de la frontera con el país caribeño.

Washington duplicó a inicios de mes el monto que ofrece por el arresto de Maduro. Además, ofrece US$ 25 millones por la captura del ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, y US$ 15 millones por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. El Gobierno venezolano ha calificado la oferta de patética y ridícula.

“Desde Quito alzamos nuestra voz, gracias a que el presidente Daniel Noboa declaró al Cartel de los Soles como una organización terrorista. Estos carteles están más vigentes que nunca. A quien quiera ganarse US$ 90 millones que les pueden cambiar la vida a 30 millones de venezolanos”, dijo Luis Magallanes, coordinador en Ecuador del partido venezolano Voluntad Popular, en un video publicado en Instagram.

El Cartel de los Soles es un presunto grupo criminal que, según Washington, ha corrompido las altas esferas políticas, militares y judiciales en Venezuela para enviar drogas a EE.UU. El ministro Cabello ha respondido que se trata de un “invento” de Washington y “una gran mentira para manipular”.

En Colombia, una valla fue colocada el sábado en la autopista internacional Simón Bolívar, que conecta con Venezuela, a la altura del municipio de Villa del Rosario, en el departamento fronterizo de Norte de Santander.

La imagen mostraba la recompensa que ofrece EE.UU. por Maduro y por Cabello y no duró mucho tiempo: fue desmontada ese mismo día por un hombre, según EFE. El secretario de Gobierno de Villa del Rosario, José Guillermo Ruiz, dijo a EFE que fue instalada sin autorización: “Nos pusimos en contacto con el responsable del proceso, el subsecretario de control urbano, quien confirmó que no existía permiso alguno y se solicitó el desmonte de la publicidad”.

Por el momento, ningún grupo político o activista se ha atribuido la autoría de la valla. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el lunes en su cuenta de X que el Cartel de los Soles “no existe” y que “es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”.

“En horas de la madrugada colocaron a 10 minutos del puente Simón Bolívar una valla fascista, servil a los Estados Unidos”, comentó desde Venezuela a la prensa Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, y felicitó a la persona que la retiró, suponiendo que estaba “molesto por esta acción detestable”.

Sin embargo, José Alexander Sierra, quien se identificó como administrador del espacio publicitario, aclaró en un video que no tiene afiliación partidaria y que acudió a retirarla cuando fue informado de la situación, para evitar multas de las autoridades. Sierra dijo que publicó el mensaje porque estaba recibiendo amenazas luego de que circularon las imágenes del momento en que bajaba la valla.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.