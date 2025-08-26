¿Qué esperar del lanzamiento del nuevo iPhone este 9 de septiembre?

Por Lisa Eadicicco, CNN

Apple celebrará un evento el 9 de septiembre, según dijo la compañía en una invitación a la prensa el martes, donde probablemente anunciará el iPhone 17 y nuevos Apple Watch, entre otros posibles nuevos dispositivos.

Apple rara vez comparte detalles sobre productos futuros antes de anunciarlos, pero la compañía ha estado presentando nuevos iPhones en septiembre desde 2012. La invitación incluye el lema “Awe dropping” (traducido como “lanzamiento impresionante”).

El evento de septiembre de Apple, que tendrá lugar en el campus Apple Park de la compañía en Cupertino, California, es considerado en gran medida el momento más importante del año para el gigante tecnológico. Hay anticipación por un nuevo iPhone, el mayor impulsor de ingresos de Apple, pero solo el tiempo dirá si los consumidores deciden que vale la pena gastar en el modelo más reciente en un momento en que los bolsillos están ajustados. Mientras tanto, Wall Street observará los anuncios como un barómetro para saber si Apple sigue siendo un innovador, especialmente en la era de la IA.

Las apuestas son especialmente altas este año después de que Apple retrasara una importante actualización de su asistente digital Siri, una que habría ayudado a ponerlo al día con ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google. Los inversores celebraron los resultados de ganancias de julio de Apple por las sólidas ventas de iPhone a pesar de sus contratiempos en IA.

Pero Apple presentó el año pasado el iPhone 16 como “construido para Apple Intelligence”, un enfoque que podría continuar en 2025 mientras rivales como Google intensifican sus propios esfuerzos en IA.

Este año, Apple apuesta a que puede atraer a los consumidores con un iPhone súper delgado, según Bloomberg. Se espera que la compañía lance un nuevo modelo que es esencialmente el MacBook Air de los iPhone: mucho más elegante, pero potencialmente a expensas de la duración de la batería y la cámara, según el informe.

Darle al iPhone un nuevo aspecto podría potencialmente reavivar el interés en los teléfonos inteligentes en un momento en que la mayoría de las personas solo actualizan por necesidad, como muestran los datos de la firma de investigación de mercado Consumer Intelligence Research Partners. Mientras que prácticamente todos los demás fabricantes de teléfonos inteligentes han lanzado teléfonos plegables que se doblan por la mitad, el aspecto del iPhone no ha cambiado mucho en años.

Los intentos de Apple de atraer compradores con iPhones de diferentes tamaños han fracasado en gran medida. Apple eliminó el iPhone Mini de su línea después de solo dos generaciones. Y el iPhone 16 Plus más grande solo representó entre el 5 y el 10 % de los envíos de Apple en julio de 2024, según Ming-Chi Kuo de TF International Securities, un analista conocido por sus pronósticos de productos de Apple. También predice que Apple retirará el modelo Plus de su línea de iPhone en 2025.

Además de una nueva variante más elegante, se espera que Apple anuncie una versión estándar del iPhone 17 junto con nuevos modelos Pro. Apple suele actualizar sus modelos estándar con nuevos procesadores y mejoras incrementales en la cámara y la duración de la batería. En comparación con el estándar, los modelos Pro ofrecen cámaras más avanzadas, pantallas más grandes, procesadores ligeramente más potentes y un diseño construido en titanio.

El llamativo evento llega mientras Apple sigue navegando el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump. El CEO Tim Cook dijo a los analistas en julio que espera que Apple incurra en costos relacionados con aranceles por US$ 1.100 millones durante el trimestre de septiembre.

Apple trasladó la producción de la mayoría de sus iPhones destinados a EE.UU. a India para reducir la dependencia de China, el corazón palpitante de sus operaciones de producción de teléfonos inteligentes. Y aunque los aranceles sobre la mayoría de los productos indios están programados para duplicarse al 50 % el miércoles, los teléfonos inteligentes son una de las excepciones.

Trump también ha insinuado que Apple no estaría sujeta a los próximos aranceles del 100 % sobre semiconductores. El presidente ha dicho que las empresas que se han comprometido a construir en EE.UU. no enfrentarían un cargo. Apple dijo a principios de este mes que invertiría US$ 600.000 millones en la expansión de sus operaciones en EE.UU., lo que incluye la creación de una cadena de suministro nacional para sus chips.

