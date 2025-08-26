Snoop Dogg critica el aumento de personajes LGBTQ en las películas tras ver “Lightyear” con su nieto

Por Gonzalo Jimenez, CNN en Español

Snoop Dogg es uno de los raperos más populares en Estados Unidos. Pero acaba de generar una gran controversia al decir esta semana en un podcast que tiene “miedo de ir al cine” debido a lo que calificó como un aumento de personajes LGBTQ+ en las películas infantiles.

El rapero estadounidense hizo el comentario el miércoles pasado en el podcast “It’s Giving”, conducido por Sarah Fontenot. Entertainment Weekly fue el primer medio en reseñarlo.

Según Snoop Dogg, su crítica se origina tras haber llevado a su nuevo a ver la película animada “Lightyear”, de los estudios Pixar, en 2022, en la que uno de los personajes de la cinta tiene dos madres.

El músico repitió en el podcast la conversación que sostuvo con su nieto tras ver esa escena: “Mi nieto, en medio de la película, me dijo: ‘¿Abuelo Snoop? ¿Cómo tuvo un bebé con una mujer? ¡Ella es una mujer!’”.

El rapero dijo en la entrevista que entonces pensó para sí mismo: “Oh, mi**da, no vine por esta mi**da. Solo vine a ver la maldita película”.

El nieto siguió insistiendo en el tema de cómo dos mujeres podían tener un bebé, lo que llevó a Snoop Dogg ha hacer el comentario de que la conversación lo “me dejó mal. Tengo miedo de ir al cine. Me están metiendo en medio de cosas para las que no tengo respuesta”.

En la película “Lightyear”, la mejor amiga del explorador espacial Buzz Lightyear (la voz de Chris Evans), Alisha Hawthorne (la voz de Uzo Aduba), se ve forzada a permanecer en un planeta junto con integrantes de la tripulación de su nave; y hay una escena en la que se ve a Alisha casándose con una mujer y criando a un hijo con ella. “Lightyear” es la primera película animada de Disney en la que se muestra el beso entre personajes del mismo sexo.

