SpaceX lanza el cohete Starship en su décima prueba de vuelo tras meses de contratiempos

Por Jackie Wattles, CNN

SpaceX lanzó este martes el décimo vuelo de prueba de su nave espacial Starship y el propulsor Super Heavy. Este fue el tercer intento de lanzamiento de la misión, después de que el despegue del domingo fuera frustrado por problemas en los sistemas en tierra y el intento del lunes se cancelara debido al clima.

La décima misión de Starship llega tras una serie de fallos explosivos que se remontan a enero, cuando la empresa presentó una nueva generación de vehículos. SpaceX presentó la generación actual de naves espaciales en enero, tras una serie de pruebas exitosas con una versión ligeramente más pequeña del cohete en 2024.

Sin embargo, 2025 ha sido un año muy complicado para el programa. Durante dos vuelos de prueba, en enero y marzo, el vehículo explotó cerca de islas habitadas al este de Florida, generando escombros que impactaron carreteras en las Islas Turcas y Caicos y que llegaron hasta islas de las Bahamas.

En otro vuelo de prueba en mayo, el desempeño del vehículo fue notablemente mejor, pero la nave Starship terminó girando fuera de control mientras se dirigía a su sitio de aterrizaje. Incluso el propulsor Super Heavy, que debía amerizar de forma controlada en el golfo de México, se destruyó por completo.

Tras esos tres incidentes —cada uno de los cuales provocó investigaciones de varios meses supervisadas por reguladores federales— SpaceX enfrentó otro revés cuando una nave Starship explotó durante una prueba en tierra en junio.

Aun así, la empresa no se lamenta por esta serie de problemas. Debido a su enfoque único de desarrollo, la compañía es conocida por aceptar estos contratiempos. Ha señalado que incluso los vuelos de prueba fallidos ayudan a los ingenieros a mejorar el diseño de Starship, y que esto ocurre más rápido que si SpaceX empleara métodos de ingeniería tradicionales.

La nave Starship logró un aterrizaje preciso en el océano Índico aproximadamente una hora después de que el propulsor Super Heavy realizara su propio amerizaje controlado en aguas de la costa del golfo de México, al este de Texas y México.

“Felicitaciones a todos nuestros compañeros aquí en SpaceX, ha sido todo un año”, dijo Dan Huot de SpaceX, en referencia a que Starship no había tenido un vuelo tan limpio desde 2024.

Se espera que este vuelo sea uno de los últimos para esta versión de Starship y el cohete Super Heavy, ya que SpaceX planea presentar un prototipo aún más grande el próximo año.

El CEO de SpaceX, Elon Musk, ha promocionado durante mucho tiempo a Starship como el vehículo que llevará por primera vez a humanos a Marte. Además, es considerado clave para el objetivo de la NASA de regresar astronautas a la Luna en esta década.

La empresa probó una nueva función de Starship. En los últimos tres vuelos de prueba, intentó simular cómo la nave espacial podría, en el futuro, desplegar satélites en órbita.

Los “satélites” a bordo de Starship este martes no eran reales, sino naves simuladas que representan la última versión de los satélites Starlink para transmisión de internet. (Estos satélites de prueba no entraron en órbita; volvieron a la Tierra porque Starship siguió una trayectoria suborbital en esta misión).

SpaceX finalmente logró expulsar las cargas simuladas desde una compuerta lateral de Starship. A diferencia de otros cohetes, que despliegan satélites desde una punta cónica, Starship tiene una puerta lateral que debe abrirse para permitir la expulsión de los satélites.

“Abre las compuertas, Hal”, dijo Dan Huot de SpaceX, en referencia a “2001: Odisea del espacio” de Stanley Kubrick.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.