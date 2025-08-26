Tras comercial de Sydney Sweeney, Katseye vuelve viral otro anuncio de “jeans”

Por Lisa Respers France, CNN

Katseye y Gap nos están dando algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul.

En una nueva campaña publicitaria, titulada “Better in Denim”, Gap recurre a una fórmula probada y verdadera para la compañía de ropa: una canción exitosa, un baile contagioso y “jeans” azules.

El anuncio parece hecho a medida para la generación TikTok, con la participación del grupo femenino global Katseye, que interpreta una coreografía de Robbie Blue al ritmo de la canción de Kelis de 2003, “Milkshake”.

“Esto son ‘jeans’ como tú los defines. Tu individualidad. Tu autoexpresión”, dice la descripción del anuncio. “Tu estilo. Poderosa por ti misma. Aún mejor juntas”.

La diversidad, el baile y la moda han ayudado a que el anuncio se vuelva viral en un momento en que se debate cómo las empresas se relacionan con su base de clientes. Tal fue el caso hace unas semanas, cuando American Eagle lanzó una campaña con la actriz Sydney Sweeney en la que los juegos de palabras sobre “jeans” y “genes” parecieron a algunos una referencia a la eugenesia y desataron un debate social sobre la cultura de la cancelación y lo que significa ser estadounidense.

Gap parece haber evitado la controversia manteniéndose fiel a un enfoque que ha utilizado en anuncios similares durante casi 30 años, muchos de los cuales han presentado a actores y artistas –como Katseye– que están viviendo un momento cultural.

Aquí algunos de los anuncios anteriores:

Lo llamaron “Mellow Yellow”.

En 1999, Gap presentó a un grupo de modelos cantando el éxito de Donovan de 1966.

Puntos extra si logras ver a la actriz Rashida Jones en el anuncio.

El dúo de música electrónica Daft Punk apareció en un anuncio de 2001 para la compañía, junto a la actriz Juliette Lewis.

Se sintió un poco vanguardista, ya que tanto los músicos enmascarados como Lewis eran definitivamente más estrellas para los chicos “cool” que para el consumidor promedio, pero funcionó.

Dos años después, en 2003, Gap presentó una campaña con Madonna y Missy Elliott.

La canción elegida fue una mezcla de los sencillos de Madonna “Hollywood” e “Into the Groove”. Elliott, productora, compositora y artista, rapeó en el anuncio.

Kravitz serenateó a la estrella de “Sex and the City”, Sarah Jessica Parker, con su éxito “Lady” en este anuncio de 2004.

Le perdonamos el sombrero fedora a Parker.

Este anuncio pareció un guiño directo a los fans de la serie “The White Lotus”.

Al incluir a una de las mayores estrellas de la última temporada de esa serie, la reconocida actriz indie Parker Posey, el factor “cool” se elevó aún más.

Y para citar a su personaje en la serie, a su edad no está destinada a vivir una vida incómoda.

Un corte clásico nunca pasa de moda.

