Dos padres denunciaron el secuestro de su bebé de 7 meses en California; ahora están acusados de su homicidio

Por Eric Levenson y Stephanie Elam, CNN

La policía recibió una llamada la noche del 14 de agosto que describía la peor pesadilla para cualquier padre.

Rebecca Haro declaró a la policía que estaba cambiando el pañal de su bebé Emmanuel, de 7 meses, en su vehículo, afuera de una tienda de artículos deportivos en Yucaipa, California, cuando fue agredida por un hombre desconocido y quedó inconsciente. Al despertar, su bebé ya no estaba, relató a la policía, según informó al Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino.

El presunto secuestro en Yucaipa, a unos 32 kilómetros al este de San Bernardino, llevó a las autoridades a destinar “todos los recursos disponibles” para intentar localizar al menor. La cobertura mediática generó una ola de preocupación pública, y muchas personas se unieron a los padres, Rebecca y Jake Haro, en los días siguientes para participar en la búsqueda.

“Por favor, no le hagan daño”, dijo Rebecca Haro entre lágrimas a la filial de CNN KCAL/KCBS, mostrando un volante de “Niño desaparecido” con la foto de Emmanuel, junto a los nombres y teléfonos de los padres. “Protéjanlo y solo devuélvanlo a sus padres que lo aman”.

Sin embargo, la policía detectó inconsistencias en la versión de la pareja en menos de 24 horas.

Poco más de una semana después, Jake Haro, de 32 años, y Rebecca Haro, de 41, fueron detenidos en su casa en Cabazon, acusados de homicidio y de presentar una denuncia falsa ante la policía.

Según la acusación penal, Emmanuel murió en algún momento entre el 5 y el 14 de agosto, es decir, en los nueve días previos a la llamada en la que reportaron su desaparición.

La Oficina del Defensor Público del Condado de Riverside no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La audiencia de imputación está programada para el 4 de septiembre.

El miércoles, las autoridades ofrecieron más detalles sobre el caso y aclararon la información sobre el supuesto secuestro.

“Es apropiado realizar una conferencia de prensa porque fueron los acusados quienes primero hicieron una conferencia de prensa, y lo hicieron para decirle al público, a los medios y a las autoridades que su hijo había sido secuestrado, cuando en realidad eso no ocurrió”, dijo el fiscal del condado de Riverside, Mike Hestrin.

En cuanto al bebé Emmanuel, sus restos aún no han sido localizados, pero los investigadores tienen un “indicio bastante fuerte” de la ubicación, dijo Hestrin a CNN durante la conferencia de prensa.

“La acusación en este caso refleja nuestra creencia de que Emmanuel fue víctima de abuso infantil durante un tiempo, y que debido a ese abuso falleció a causa de las lesiones”, afirmó.

Tras reportar el secuestro, los Haro hablaron con la filial de CNN KCAL/KCBS pidiendo el regreso del bebé y explicando su versión de los hechos.

“Lo saqué del asiento del auto y lo puse en la silla, tenía los pañales aquí, y alguien dijo ‘Hola’, y ni siquiera pude voltear y eso fue todo… no recuerdo nada”, relató Rebecca Haro, con un ojo morado, visiblemente afectada.

“Era un bebé sano, gateaba, pateaba, jugaba con sus juguetes”, dijo Jake Haro a la filial de CNN KABC. “Quien haya tomado a nuestro hijo, por favor, devuélvanoslo”.

Detrás de escena, las autoridades comenzaron a mostrarse escépticas y, notablemente, en este caso de desaparición de un menor, no se emitió una Alerta Amber. En entrevistas con la policía, Rebecca Haro fue “confrontada con inconsistencias en su declaración inicial y se negó a continuar con la entrevista”, según el departamento del sheriff.

Los investigadores también ejecutaron varias órdenes de registro en la vivienda, utilizaron perros rastreadores y obtuvieron videos de vigilancia, de acuerdo con el departamento. Las autoridades señalaron que no podían descartar la posibilidad de un delito.

Días después del reporte inicial, la investigación llegó a otra conclusión.

“Con base en la evidencia, los investigadores determinaron que no ocurrió un secuestro en Yucaipa”, indicó el departamento del sheriff. “Se cree que Emmanuel está muerto y la búsqueda para recuperar sus restos continúa”.

Los padres fueron arrestados el viernes 22 de agosto y trasladados a cárceles separadas en el condado de Riverside, según las autoridades. No hay otros sospechosos. Cada uno permanece detenido con una fianza de US$ 1 millón.

Un video publicado por el departamento del sheriff muestra a agentes armados escoltando a la pareja, esposados y con ropa casual, hacia los vehículos policiales.

“Las circunstancias de esta investigación son trágicas y continuaremos buscando a Emmanuel”, dijo el sheriff Shannon Dicus en un comunicado. “Confío en que nuestro sistema de justicia hará que los padres rindan cuentas”.

Hay “cierto nivel de cooperación” por parte de los sospechosos, dijo este miércoles el sheriff del condado de San Bernardino, Shannon Dicus. “Nuestro trabajo es seguir cada pista”.

El domingo, dos días después del arresto, los investigadores —acompañados por Jake Haro y perros especializados en búsqueda de restos— buscaron a Emmanuel cerca de la autopista, en las inmediaciones de Gilman Springs Road, en Moreno Valley, dijo el departamento. El menor no fue localizado.

