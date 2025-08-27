Grimsby Town: quién es el equipo de cuarta división que eliminó al Manchester United de la Carabao Cup

Por Federico Leiva, CNN en Español

Al momento de publicar este artículo, es pasada la medianoche, ya entrado el jueves, en la localidad de Cleethorpes, en el condado de Lincolnshire, en Inglaterra, pero una cosa es segura: en esta ciudad alguna vez de pescadores y hoy reconvertida en buen destino turístico, nadie duerme. No después de la hazaña que el equipo del barrio, el Grimsby Town, logró ante un gigante de la Premier League, al vencer al Manchester United por la Carabao Cup (Copa de la Liga) en una infartante definición por penales.

El sorteo de la segunda ronda emparejó al equipo de la League Two (cuarta categoría del fútbol inglés, después de la Premier League, el Championship y la League One) con uno de los dos máximos ganadores de la Premier League. Un clásico cuento de David contra Goliat: el equipo de los US$ 4.800.000 en valuación de mercado contra el de los US$ 1.100 millones, según valores de Transfermarkt.

Así lo deben haber sentido los aproximadamente 30.000 habitantes que tiene la localidad, de los cuales un tercio colmó el Blundell Park para apoyar a los Marineros ante los Diablos Rojos. No sería una noche más para ellos…

Enfrente no estaba un Manchester United 100 % titular, pero nombres como Onana, Maguire, Dorgu, Mainoo, Cunha, Diallo y Sesko saltaron al campo de juego desde el minuto cero.

A pesar de los pronósticos, fue “David” el que golpeó primero. A los 22 minutos, Charles Vernam definió al gol una situación que pudo ser mejor manejada por Onana, y ocho minutos más tarde, el propio Onana falló estrepitosamente en un centro para dejar que Tyrell Warren pusiera el 2-0.

El Grimsby Town se dedicó luego a resistir, especialmente en un segundo tiempo donde ya estaban en cancha el capitán Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo y Mason Mount. Su arquero, Christy Pym, se volvió figura.

Pero, a los 74 minutos, apareció Mbeumo para marcar el descuento, y a dos del final del partido la cabeza de Maguire sirvió el 2-2. Sin embargo, el empate solo estiró la agonía de los 20 veces campeones de la Premier League.

Los penales fueron una película aparte. O una saga completa, más bien. Porque pasaron los 11 futbolistas de cada lado y aún así la historia seguía empatada 10-10. Recién cuando Mbeumo estrelló su segundo penal de la tarde contra el travesaño se pudo desatar la locura.

Los seguidores de los Marineros invadieron el campo de juego como si de un título o ascenso se tratara. El Blundell Park se vistió de fiesta. Aficionados y futbolistas se fundieron en una montaña humana que saltaba abrazada en el césped.

Y no es para menos. El nombre de este club fundado en 1878 estuvo en primera división entre 1901 y 1948. Allá por los años 30 incluso se dio el lujo de jugar semifinales de la FA Cup, la copa nacional más prestigiosa de toda Europa.

Pero hoy la historia es diferente. El Grimsby Town deambula por la cuarta categoría hace ya cuatro temporadas, desde que ascendió de la National League, la quinta categoría.

Hay que remontarse a la 2003/2004 para encontrar la última vez que los de blanco y negro jugaron en la tercera división (en la 2002/2003 jugaron en segunda).

Hoy poco de eso importa. El Grimsby Town anotó este miércoles más de una docena de nombres a su lista de héroes locales. Ya no son los tiempos de Bill Shankly, Jackie Bestall, George Tweedy o Harry Betmead, figuras de la primera mitad del siglo pasado. Hoy es el momento de David Artell (actual entrenador), Kieran Green y Charles Vernam.

O Christy Pym (arquero y figura ante el United), el jugador más caro del equipo, según Transfermarkt, valuado en US$ 472.000.

Hoy son el nuevo orgullo de Cleethorpes, una localidad donde nadie duerme, porque, esta vez, el sueño se les hizo realidad.

