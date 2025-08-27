Skip to Content
Kilmar Ábrego García no podrá ser deportado al menos hasta principios de octubre, dictamina una jueza

Published 8:14 AM

Por Devan Cole, CNN

Una jueza federal planea que funcionarios del Gobierno de Trump testifiquen a principios de octubre sobre el intento del Gobierno de volver a deportar a Kilmar Ábrego García y prohibió su expulsión de Estados Unidos durante varias semanas más.

La jueza de distrito de EE.UU. Paula Xinis fijó este miércoles una audiencia probatoria para el 6 de octubre.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

