Las 5 cosas que debes saber este 27 de agosto: Maduro y Trump, Ábrego García, Karina Milei y Checo Pérez

Sheinbaum responde al Mayo Zambada. Incautan cargamento de drogas suficiente para "causar sobredosis a toda Florida". Ábrego García renueva solicitud de asilo. Esto es lo que debes saber para comenzar el día.

La relación entre Estados Unidos y Venezuela lleva, desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, siete meses frenéticos en los que ha habido entendimientos, tensiones y críticas. Se pasó de cerrar acuerdos de liberación de presos y de tener gestos que por momentos fueron positivos para ambos países a intercambiar, como ocurre actualmente, medidas amenazantes y órdenes militares.

Un barco de la Guardia Costera estadounidense descargó este lunes un alijo récord de drogas ilegales que, si hubiera llegado a las calles, representaría alrededor de 23 millones de dosis letales de cocaína. El patrullero Hamilton descargó aproximadamente 27.800 kilos de cocaína y 6.600 kilos de marihuana en Port Everglades, Fort Lauderdale, a unos 48 kilómetros al norte de Miami, en lo que constituye “la mayor cantidad de drogas descargada en la historia de la Guardia Costera”.

Kilmar Ábrego García, el residente de Maryland que fue deportado erróneamente a El Salvador y posteriormente llevado de regreso a Estados Unidos para enfrentar cargos criminales federales, ha renovado su solicitud de asilo en el país mientras se intensifican los esfuerzos del Gobierno de Trump para deportarlo a Uganda.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que su Gobierno buscará la pena de muerte en todos los casos de homicidio en Washington, la capital de EE.UU., una medida que podría enfrentar obstáculos significativos con los jurados de la ciudad.

El Gobierno de Argentina transita horas de tensión luego de que la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, fuera señalada como presunta beneficiaria directa de un circuito de posible corrupción con retorno de fondos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

¿Quién será el compañero de Checo Pérez en la escudería Cadillac de la F1?

A. Juan Pablo Montoya

B. Franco Colapinto

C. Lando Norris

D. Valtteri Bottas

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen

La pareja anunció su compromiso este martes a través de publicaciones simultáneas en Instagram, con un pie de foto que decía “tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”.

El luchador golpeado por el hijo del excampeón de la UFC está “consciente y puede hablar”

El luchador que estaba inmóvil y fue golpeado por el hijo del excampeón de la UFC Rampage Jackson está consciente, pero le espera una “recuperación difícil”, según una publicación en Facebook de su hermano.

SpaceX lanza el cohete Starship en su décima prueba de vuelo

SpaceX lanzó el martes el décimo vuelo de prueba de su nave espacial Starship y el propulsor Super Heavy. La misión llega tras una serie de fallos explosivos que se remontan a enero, cuando la empresa presentó una nueva generación de vehículos.

50 %

El presidente Donald Trump cumplió su amenaza de duplicar los aranceles a las importaciones de India al 50 %, una medida que podría poner en peligro las relaciones con uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos y hacer subir los precios al consumidor.

“¿A quién le daba dinero?”

— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este martes a Ismael “El Mayo” Zambada, quien en su declaración de culpabilidad en Estados Unidos dijo que, en tanto presunto líder del Cártel de Sinaloa, pagaba sobornos a policías y militares mexicanos para poder operar en el país.

Familia muestra cómo vivió dentro de su auto la tormenta “haboob” que cubrió Arizona

Una gigantesca pared de polvo, conocida meteorológicamente como haboob, se expandió por el área metropolitana de Phoenix este lunes por la noche, sumiendo a la ciudad en una visibilidad casi nula y dejando tras de sí árboles caídos, daños por el viento y cortes de energía generalizados.

🧠 La respuesta del quiz es: D. El compañero de Sergio “Checo” Pérez en Cadillac será Valtteri Bottas.

