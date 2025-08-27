Meghan, duquesa de Sussex, comparte detalles de su romance con Harry y lo que más extraña del Reino Unido

Por Amarachi Orie, CNN

Meghan, duquesa de Sussex, compartió nuevos detalles sobre su relación con su esposo, el príncipe Harry, y reflexionó sobre su tiempo viviendo en el Reino Unido, en la nueva temporada de su programa de estilo de vida “With Love, Meghan”.

Estrenada en Netflix el martes, la temporada 2 de la serie, producida y presentada por Meghan, muestra a la duquesa de 44 años recibiendo a una nueva ronda de amigos e invitados famosos para cocinar, hacer manualidades y mantener conversaciones sinceras.

En el episodio 3, cuando su invitado, la estrella de “Queer Eye” Tan France, le preguntó si hubo un momento en que se dio cuenta de que amaba a Harry, Meghan respondió: “Sí. Fue en nuestra tercera cita”.

“Nos conocimos en Botswana y acampamos juntos durante cinco días”, añadió. “Realmente llegas a conocer a alguien cuando estás juntos en una pequeña tienda de campaña, y es como, ‘¿Qué es eso fuera de la tienda? ¿Qué es eso fuera de la tienda? Es un elefante. ¿Vamos a estar seguros? Sí, estás a salvo. Ok’”.

Luego vino la pregunta sobre quién dijo “te amo” primero, a lo que Meghan, sonriendo, respondió: “Él me lo dijo”.

Desde entonces, la pareja se ha sentido lo suficientemente cómoda en su relación como para bromear un poco el uno sobre el otro.

En el episodio 8, Meghan reveló al chef español José Andrés que su esposo, con quien se casó en 2018, no le gusta la langosta, y se rió después de que José Andrés respondiera: “No puede ser. ¿Y te casaste con él?”

La pareja vive en Montecito, California, con sus dos hijos, el príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4.

Mientras hacía delantales para sus hijos en el programa, Meghan dijo que “Lili ama el rosa” y describió a Archie como “el niño más tierno, dulce y adorable de todos los tiempos”.

“Siempre quise ser mamá. Me encanta. Es mejor de lo que esperaba”, añadió, después de contar una anécdota de su infancia sobre cómo usó su mesada para comprar un verdadero bolso de pañales para cuidar a su muñeca.

Meghan y Harry se mudaron del Reino Unido a Estados Unidos en 2020, después de dejar oficialmente sus funciones reales.

“Honestamente, una de las cosas que más extraño del Reino Unido es una emisora de radio llamada ‘Magic’”, dijo Meghan en un momento de nostalgia durante el programa.

Recordando también su época como actriz, contó que solía premiarse con un pastel de manzana de un McDonald’s de autoservicio cuando una audición le salía bien.

En el episodio 2, le contó a su invitada, la modelo Chrissy Teigen, que se ponía “muy nerviosa” y le salían “manchas” en el pecho durante las audiciones, tanto que “empecé a hacer audiciones solo con suéteres de cuello alto”.

