Sorteo de la Champions League 2025/2026: equipos, bombos, formato, a qué hora y cómo ver en vivo

Por Federico Leiva, CNN en Español

La Champions League 2025/2026 comenzará de manera extraoficial este jueves, cuando en el Grimaldi Forum de Mónaco, en Francia, se realice el sorteo de la competición.

El camino hacia la “Orejona” será idéntico al del año pasado. Primero habrá una fase de liga con 36 equipos que jugarán ocho partidos cada uno. Los clubes que terminen ubicados del 1° al 8° lugar avanzarán a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9° y el 24° jugarán una llave de eliminación directa para determinar a los ocho pasajeros que acompañarán a los primeros clasificados. A partir de allí, el formato de siempre: octavos, cuartos y semifinales se jugarán a partidos de ida y vuelta, mientras que la gran final será como siempre en estadio neutral, a partido único.

La 71° edición de la Champions League comenzará el 8 de julio y finalizará el sábado 30 de mayo de 2026, con la gran final en el Puskás Arena de Budapest, en Hungría.

Los 36 equipos clasificados estarán divididos en cuatro bombos según su coeficiente UEFA, un número estadístico que elabora la casa madre del fútbol europeo con base en los resultados de los clubes (también hay un coeficiente de ligas) en la Champions League, la Europa League y la Conference League en los últimos cinco años.

Cada bombo tendrá nueve participantes. El Paris Saint-Germain, por ser el campeón vigente, será el cabeza de serie del bombo 1, el único que ya estaba preestablecido hace semanas. El resto de los bombos acabaron por definirse este martes y miércoles, con los playoffs clasificatorios (Bodø/Glimt, Kairat Almaty, Copenhague, Qarabag, Pafos, Benfica y Brujas accedieron a la fase de liga).

El sorteo comenzará por el bombo 1, extrayendo “una bola física antes de que el software automatizado —ya utilizado el año pasado— seleccione ocho rivales para cada equipo”, según el sitio de la UEFA.

Esos ocho rivales se determinarán con base en una serie de principios:

Cada equipo enfrentará a dos rivales de cada bombo

Ninguno jugará contra otro de su misma federación

El sorteo determinará también la localía. Cada equipo será local en cuatro partidos y visitante en otros cuatro. Al determinar a los dos clubes rivales de un mismo bombo, siempre habrá uno ante el que se jugará en casa y otro de visita.

Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund, Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht, Brujas.

Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Marsella.

Bombo 4: Copenhague, Mónaco, Galatasaray, Union SG, Athletic, Newcastle, Pafos, Kairat, Qarabag.

Un ejemplo: el Real Madrid no podrá jugar contra Barcelona, Atlético Madrid, Villarreal o el Athletic de Bilbao en la fase de liga por que son de su misma federación. De igual modo, si el sorteo determinara que debe enfrentar al Manchester City y al Liverpool del bombo 1, no podrá enfrentarse a Arsenal, Tottenham o Newcastle, porque solo se puede jugar ante un máximo de dos rivales de una misma federación.

Buenos Aires: 1:00 p.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Miami: 12:00 p.m.

Ciudad de México: 10:00 a.m.

Madrid: 6:00 p.m.

Argentina: Fox Sports y Disney+

Colombia: ESPN y Disney+

España: Movistar Plus+

México: HBO Max (compañía hermana de CNN), Fox Sports, Tubi y Caliente TV.

Estados Unidos: CBS Sports Golazo Network, ViX de TUDN USA y UEFA TV.

