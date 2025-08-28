Denzel Washington revela que ya no ve películas

Por Amarachi Orie, CNN

El actor Denzel Washington puede haber perdido la cuenta de la cantidad de películas en las que ha actuado, pero cuando se trata de cuántas películas ve, el cálculo es rápido. La respuesta es ninguna.

“No veo películas, amigo. De verdad que no”, dijo el dos veces ganador del Oscar en una conversación con A$AP Rocky y Spike Lee para un video reciente de la revista GQ.

Tras una risa inclinada del rapero y carcajadas del director de cine, Washington continuó: “Solo te soy honesto. No veo películas, amigo. No voy al cine. No veo películas”.

A$AP Rocky luego le preguntó al actor de 70 años si eso es porque él hace películas.

“Probablemente”, respondió Washington. “Sabes, estoy cansado de las películas”.

Lee intervino para preguntar cuántas películas había hecho Washington, y el actor respondió rápidamente: “Demasiadas”.

Luego reflexionó: “Creo que 50”.

Washington y Rocky protagonizan juntos el thriller criminal neo-noir de Lee, “Highest 2 Lowest”, que ya está en cines en Estados Unidos y se estrenará en AppleTV+ el próximo mes.

En la charla, Rocky recordó haber actuado en el drama criminal “Monster” de Anthony Mandler en 2018 junto al hijo de Washington, John David, y pareció sorprender a Washington con su amistad con su hijo.

“Me hice muy buen amigo de tu hijo, John David. Muy buen amigo y es un gran hermano”, dijo Rocky.

“¿Así que tú y John David son muy cercanos?”, preguntó Washington, antes de recibir otra risa de Rocky.

“Él no ve películas”, le dijo Lee a Rocky en tono de broma.

Washington tranquilizó a Rocky asegurándole que sabe que estuvieron juntos en la película, “pero no sabía que ustedes eran tan, tan cercanos”.

“Highest 2 Lowest” es la quinta colaboración de Washington con Lee, siendo la primera el drama de 1990 “Mo’ Better Blues”.

Cuando Rocky le preguntó cuál es su trabajo favorito con Lee, el actor respondió: “No tengo favoritos, siempre le digo a la gente. Me preguntan, ‘¿Cuál es tu película favorita?’ Yo digo: ‘La próxima’. No me interesa el pasado. De hecho, nunca he vuelto a ver ‘Mo’ Better’ desde entonces”.

A lo que Lee preguntó: “¿Desde el estreno?”

“Sí, no la he visto”, dijo Washington.

Cuando Lee le preguntó si eso ocurre con todas sus películas, Washington reveló: “No he visto ninguna de principio a fin”.

Los próximos proyectos de Washington incluyen la película de atracos de Netflix “Here Comes the Flood”, en la que actuará junto a los actores ingleses Robert Pattinson y Daisy Edgar-Jones.

