El Departamento de Transporte planea hacerse cargo de la Union Station de Washington

El Departamento de Transporte anunció este miércoles que planea recuperar la gestión de la Union Station de Washington, una medida que llega después del aumento del despliegue de tropas del presidente Donald Trump en la capital del país.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, declaró que la estación de tren “está en mal estado de conservación”. “Al recuperar la gestión de la estación, contribuiremos a que esta ciudad sea segura y hermosa a un costo mucho menor”.

El departamento de transporte está renegociando un acuerdo con la Union Station Redevelopment Corporation, la organización sin fines de lucro que supervisa la estación, y Amtrak, y espera “una acción formal” que confirme su control renovado para septiembre.

El anuncio llega después de que una decreto firmado en marzo titulado “Hacer que el Distrito de Columbia sea seguro y hermoso”, ordenara un “plan de embellecimiento coordinado” para instalaciones, monumentos y parques en Washington, la eliminación de grafitis y “garantizar la limpieza de los espacios públicos”.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo a CNN que el departamento de transporte quiere “restaurar que (Union Station) sea un centro de transporte que beneficie a la capital de nuestra nación”.

Agregó: “El presidente Trump se comprometió a hacer que Washington vuelva a ser seguro y hermoso, y bajo el liderazgo del secretario Duffy, el Departamento de Transporte está tomando medidas históricas para reinvertir en Union Station”.

Esta es la última medida de la administración Trump para ejercer mayor control sobre Washington, incluyendo la intervención federal del departamento de policía de la ciudad y el despliegue de la Guardia Nacional. Trump anunció este viernes pasado que también solicitará al Congreso 2 mil millones de dólares para embellecer Washington.

La alcaldesa Muriel Bowser dijo que apoyaba los esfuerzos del presidente por mejorar la infraestructura del distrito y agregó que si asume un papel más importante en Union Station, podría “ser una inversión muy significativa y buena para la región”.

“Si se trata de lo que Union Station necesita para su transformación total, sería una iniciativa increíble para el gobierno federal”, declaró el demócrata en otra conferencia de prensa. “Ha sufrido por no poder conseguir el dinero necesario para la renovación”.

El Departamento de Transporte ha sido propietario de Union Station desde principios de la década de 1980, pero su control se ha reducido gradualmente en virtud de diversos acuerdos y arrendamientos. La Corporación de Reurbanización de Union Station ha controlado el estacionamiento, pero ha recibido escasos ingresos, según el Departamento de Transporte.

El año pasado, Amtrak asumió la administración y operación de la estación mediante un subarrendamiento de la organización sin fines de lucro. La compañía es una corporación con estatuto federal, lo que significa que el gobierno federal es su accionista mayoritario. Su junta directiva, que incluye al secretario de Transporte de EE.UU., es nombrada por el presidente y confirmada por el Senado.

El anuncio de este miércoles viene acompañado del debut de los nuevos trenes Acela de Amtrak que viajarán por el Corredor Noreste, reduciendo el tiempo para los pasajeros.

En las últimas semanas, se ha visto a miembros de la Guardia Nacional desplegados en los alrededores de Union Station como parte de la agenda anticrimen del presidente en la capital. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó la semana pasada a los miembros de la Guardia Nacional desplegados en la capital a comenzar a portar armas, lo que marca un cambio notable en la orientación del Pentágono, que previamente indicaba que los miembros de la Guardia Nacional podían portar armas si las circunstancias lo ameritaban.

También se espera que las tropas de la Guardia Nacional en la misión de Washington comiencen a brindar mayor asistencia en el área de “embellecimiento”. Un funcionario estadounidense declaró a CNN este lunes que la Guardia Nacional está evaluando qué equipo se necesitará y en qué sitios específicos prestarán asistencia, pero se espera que las tareas incluyan pintar sobre grafitis, recoger basura y retirar madera flotante de la Cuenca Tidal junto al monumento a Martin Luther King Jr.

