¿La ciencia o Trump? La difícil elección que enfrentó la destituida jefa de los CDC

La purga en la cima de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas) cristaliza el dilema que enfrentan muchos funcionarios profesionales en todo el gobierno estadounidense.

¿Su deber es hacia la ciencia médica, hacia los datos económicos o hacia las mejores conclusiones posibles que puedan extraerse de la inteligencia?

¿O deberían reflejar el mundo como el presidente Donald Trump quiere que sea?

La Casa Blanca presentó este jueves la elección tras el despido de la directora de los CDC, Dra. Susan Monarez, después de que se enfrentara con el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., sobre la política de vacunas y se negara a despedir a altos funcionarios de la agencia.

“El presidente Trump fue reelegido por abrumadora mayoría el 5 de noviembre. Esta mujer nunca ha recibido un solo voto en su vida”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Si la gente no comparte la visión del presidente y la del secretario de que nuestro país vuelva a ser saludable, con gusto les mostraremos la puerta”.

Todo presidente merece cierto nivel de lealtad y que sus funcionarios honren el mandato de una administración elegida en elecciones democráticas. Y los presidentes republicanos han lamentado desde hace tiempo que lo que ven como una burocracia liberal los ha frustrado. Pero cualquier gobierno que interpretara el mundo solo según los caprichos y las corazonadas de un presidente brindaría un mal servicio al pueblo estadounidense.

La cuestión de si seguir los datos o seguir al presidente es especialmente aguda para aquellos encargados de mantener a los estadounidenses a salvo (de amenazas extranjeras, crisis económicas y enfermedades) en la era de Trump.

Monarez es una científica respetada, al igual que varios otros altos funcionarios de los CDC que renunciaron tras su destitución. Y los CDC han sido considerados durante mucho tiempo el líder mundial en la lucha contra las enfermedades gracias a su riguroso apego a la ciencia, los estándares éticos y los ensayos clínicos de vanguardia que han salvado millones de vidas gracias a las vacunas.

Pero la “visión” que se les acusa de no seguir es la de Kennedy, un veterano escéptico de las vacunas que afirma falsamente que los calendarios de vacunación infantil que amenaza con interrumpir no se han sometido a la “ciencia de referencia”. Y RFK Jr. fue seleccionado por un presidente que, al inicio de la pandemia de covid-19, sugirió que una forma de combatir la propagación del nuevo coronavirus era dejar de realizar pruebas a la población.

Una cosa es que la administración exija el cumplimiento de sus políticas en materia de educación, vivienda o agricultura. Pero los científicos de los CDC saben que sus decisiones son realmente de vida o muerte. Los médicos cualificados tienen la obligación ética de estudiar, aplicar y promover el conocimiento científico por el bien de los pacientes.

Pero este código tradicional de conducta profesional los pone en desacuerdo con la política del momento.

Cuatro altos funcionarios de los CDC renunciaron para poner de manifiesto la politización de la ciencia por parte de la administración tras la destitución de Monarez. Su salida dejó a la agencia prácticamente sin líder.

Uno de esos funcionarios, el Dr.

Demetre Daskalakis, exjefe de vacunas y enfermedades respiratorias de los CDC, cuestionó la caracterización que hizo Kennedy de la agencia como “muy problemática”.

“Si el secretario Kennedy está caracterizando a los CDC como problemáticos, creo que tenemos que devolverle el espejo, porque pienso que el problema emana principalmente de él”, dijo Daskalakis a Kaitlan Collins de CNN en “The Source” este jueves.

Trump llegó al poder para un segundo mandato impulsado por una ola de escepticismo entre sus votantes sobre los funcionarios públicos y las instituciones que brindaron orientación médica durante la pandemia, a menudo sobre medidas impopulares como el uso de mascarillas y el cierre de escuelas.

Algunas recomendaciones fueron posteriormente superadas por la ciencia. Otras posteriormente parecieron erróneas o desacertadas. Y varias vulneraron las libertades personales que millones de ciudadanos daban por sentadas y provocaron una reacción política negativa.

Pero la evidencia demuestra que también salvaron vidas, junto con las vacunas que se implementaron por primera vez durante el primer mandato de Trump.

Algunos votantes de Trump también ven al sistema de salud pública como parte de un “estado profundo” masivo y hermético, integrado por miembros de la élite liberal dedicados a socavar a Trump y su misión.

Kennedy, excandidato presidencial independiente, aportó una valiosa coalición a la campaña de Trump, ya que goza de popularidad entre muchos votantes preocupados por la influencia de las grandes empresas alimentarias y farmacéuticas en la salud de los estadounidenses.

Muchas de sus opiniones sobre los peligros de los alimentos ultraprocesados ​​coinciden con las de muchos expertos en salud, quienes, sin embargo, se muestran horrorizados por su postura sobre las vacunas.

Quienes apoyan la agenda de Trump Make America Healthy Again (“Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable”, MAHA por sus siglas en inglés) personificada por RFK Jr., a veces trascienden las divisiones políticas, de género y étnicas tradicionales.

Así, la sospecha entre los críticos de Trump es que las decisiones en las altas esferas de la comunidad de salud pública de Estados Unidos —anteriormente basadas en la mejor ciencia disponible— ahora se están tomando para satisfacer las agendas de dos hombres poderosos que carecen de calificaciones médicas y tienen opiniones anticientíficas.

“La medicina y la salud pública han añadido tres décadas a la esperanza de vida humana. La vacunación por sí sola redujo en un 40 % la mortalidad infantil”, publicó el jueves en X el Dr. Atul Gawande, cirujano y reconocido escritor. “Y ahora, un hombre perturbado e incompetente, impulsado por teorías disparatadas, está destruyendo los cimientos de este trabajo, incluyendo a los CDC”, escribió, refiriéndose a RFK Jr.

El Dr. Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, declaró este jueves en “CNN News Central” que Kennedy había sido un teórico de la conspiración antivacunas durante 20 años y refutó las críticas del secretario del HHS a la agencia.

“Los CDC son una organización estelar, pero ahora están siendo destrozados —por él— y por eso ya no son la organización estelar que eran”, declaró Offit.

Los expertos de los CDC no son los únicos en el dilema de las lealtades. Funcionarios que difieren de la opinión pública del presidente han estado perdiendo sus empleos masivamente o bajo presión para acatar sus órdenes o ser despedidos.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha enfrentado meses de ataques retóricos por parte del presidente por negarse a ceder a sus demandas de recortar las tasas de interés, una decisión que iría en contra de una lectura convencional de los datos sobre empleo, inflación e historia económica.

Y se han producido múltiples purgas en las agencias de inteligencia de analistas y oficiales de carrera considerados miembros del estado profundo anti-Trump.

CNN informó el jueves que Tulsi Gabbard, directora de inteligencia nacional, despidió a un experto de la CIA sobre Rusia que ayudó a informar al equipo de Trump antes de su cumbre con el presidente Vladimir Putin. Trump abandonó la reunión hace dos semanas adoptando muchas de las posturas de Putin.

El caos en los CDC dejó a la administración con un problema político creciente.

Monarez llevaba menos de un mes en el cargo. Su salida volvió a centrar la atención en algunos de los objetivos más radicales de Kennedy y fue la última señal de que está socavando la vacunación.

RFK Jr. ya ha cancelado inversiones en 22 proyectos de vacunas de ARNm, alegando que “no protegen eficazmente contra infecciones de las vías respiratorias superiores como el covid-19 y la gripe”, a pesar de que fue una dosis de este tipo la que ayudó a poner fin a la pandemia.

Despidió al panel de 17 expertos externos en vacunas que forman parte de la Comisión Asesora sobre Prácticas de Inmunización de los CDC, que revisa los datos sobre vacunas. Algunos de los expertos que eligió para reemplazarlos ya han expresado opiniones antivacunas en el pasado. Y esta semana, Kennedy pareció indicarle a Trump que pronto señalaría un vínculo entre las vacunas y el autismo, a pesar de que la abrumadora investigación no muestra ninguno.

Quizás incluso la Casa Blanca sabe que Kennedy es una bala perdida. CNN informó este jueves que se esperaba que el subsecretario de Salud y Servicios Humanos, Jim O’Neill, fuera nombrado director interino de los CDC. O’Neill es un inversor en tecnología y biotecnología con sede en Silicon Valley que también trabajó en la administración de George W. Bush y no se le considera cercano a RFK Jr.

Las posibilidades de confirmar un reemplazo permanente para Monarez parecen desalentadoras. Un candidato aceptable para la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, que gestionó la confirmación de Monarez el mes pasado, podría ser inaceptable para RFK Jr. y el ala MAHA del Partido Republicano. El papel del presidente de la Comisión, el senador Bill Cassidy, podría ser crucial. El republicano de Louisiana, médico, ya se ha comprometido a supervisar el despido de Monarez.

Parece posible que la administración tenga que intentar cubrir el puesto mediante un nombramiento durante el receso o incluso verse obligada a mantener líderes interinos. Y cualquiera con cualificaciones médicas y científicas creíbles podría encontrarse pronto ante el mismo dilema que Monarez y otros funcionarios sobre si aceptar o no las ideas contracientíficas de Kennedy.

Pero es poco probable que la Casa Blanca retome un enfoque de salud pública más convencional y basado en la ciencia. Kennedy es demasiado valioso, una de las razones por las que la Casa Blanca lucha contra los intentos de los demócratas de generar presión política para su destitución.

RFK Jr. y su limpieza del llamado estado profundo de la salud pública gozan de gran popularidad en los medios conservadores. Las purgas refuerzan la imagen de Trump como un outsider dedicado a la destrucción del establishment de Washington.

Y la política estadounidense padece un caso de covid prolongado: las divisiones ideológicas remanentes de la pandemia siguen siendo una potente fuerza organizadora para los votantes conservadores y los líderes políticos deseosos de aprovecharlas.

La singular coalición de votantes MAHA —que abarca libertarios, conservadores y algunos liberales e independientes— es fundamental para Trump en las elecciones intermedias de 2026. Su influencia aumentará si la base republicana pierde fuerza antes de unas elecciones que podrían otorgar a los demócratas el poder de limitar su presidencia e incluso someterlo a un nuevo juicio político si recuperan la Cámara de Representantes.

La controversia sobre los CDC podría tener graves consecuencias para la salud del país. Pero, en última instancia, se reduce a algo al menos igual de importante para la Casa Blanca: la salud política de Trump.

