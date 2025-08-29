“No hay mensaje”: diario detalla señales de advertencia y obsesiones violentas de la persona atacante de Minneapolis

Por Casey Tolan, Curt Devine, Allison Gordon, Audrey Ash, Rob Kuznia, Juan Miller y Nina Subkhanberdina, CNN

De adolescente, Robin Westman afirmó haber sido suspendido tras hablar de tiroteos escolares con compañeros de clase; más tarde escribió en un diario que ese incidente fue el origen de una profunda obsesión con los autores de matanzas.

Una década después, Westman regresó a la Escuela Católica Anunciación y llevó a cabo esas oscuras fantasías, matando a dos niños en una misa este miércoles por la mañana e hiriendo a otras 18 personas.

Mientras Minneapolis se recupera del tiroteo, las autoridades están revisando los escritos incoherentes de Westman (que la persona atacante compartió en videos de YouTube programados para publicarse en línea casi al mismo tiempo que el ataque) para buscar un motivo.

Una revisión realizada por CNN de docenas de esas páginas (la mayoría escritas en caracteres cirílicos para ocultar el contenido perturbador) plantea preguntas sobre si las personas en la vida de Westman pasaron por alto señales de advertencia que podrían haber evitado que comprara una variedad de armas de fuego que utilizó en el ataque.

Aunque Westman planeó cuidadosamente el ataque, y escribió la semana pasada sobre su visita a la iglesia, dibujó un diagrama del interior y las probó las armas, también insinuó su deseo de ser capturado. Tras describir a un familiar que había comentado sobre la “energía oscura” que rodeaba a Westman, la persona atacante escribió: “BÚSQUENME, ESTOY SUPLICANDO AYUDA, ESTOY GRITANDO POR AYUDA”.

Las autoridades confirmaron a CNN este jueves que Westman había visitado recientemente la iglesia de la Anunciación, fingiendo interés en reconectar con la fe católica. En el diario, Westman describe cómo revisaba las manijas de las puertas, calculaba la mejor manera de encerrar a las víctimas y anotaba la ubicación de los profesores.

Aunque la policía ha descrito los escritos como un “manifiesto”, la revisión de CNN encontró que las entradas escritas a mano son menos una declaración coherente de propósito o una declaración política y más una ventana confusa y de flujo de conciencia hacia el estado mental perturbado de la persona atacante.

“Esto no es un ataque a la iglesia ni a la religión; ese no es el mensaje”, escribió Westman. “El mensaje es que no hay mensaje”.

Las entradas del diario ofrecen una perspectiva inquietante y exhaustiva de los pensamientos privados de Westman. La persona atacante describió cómo se esforzaba por evitar ser detectada, escribiendo las entradas en cirílico como “clave” por si alguien encontraba el cuaderno.

“Realmente solo quiero un lugar donde expresar mis pensamientos”, explicó Westman. “No puedo hablar con un terapeuta ni con mi familia porque me denunciarán inmediatamente y me pondrán en una lista de vigilancia”.

Westman había sufrido depresión y enfrentado pensamientos suicidas y homicidas durante años, según el diario.

“Tengo una familia amorosa y un buen sistema de apoyo de personas que quieren verme prosperar”, escribió Westman. “Por alguna razón, el hecho de que tengo una vida bastante buena y el hecho de que quiero matar personas nunca han estado correlacionados para mí”.

“En cada escuela a la que fui, fantaseaba con atentados en algún momento”, añadió Westman. “Incluso en cada trabajo”.

Todo comenzó con el incidente en séptimo grado, escribió Westman. No se sabe con certeza a qué escuela asistía Westman en ese momento. Un excompañero de clase declaró a la estación de noticias local KSTP que cursaban el séptimo grado en una escuela de Saint Paul y recordó comportamientos perturbadores, como elogios a Hitler por parte de Westman.

En ese momento, según una entrada del diario, Westman le preguntó a una niña: “Si hubiera un tiroteo en la escuela, ¿dónde te esconderías?” Pero después de que la estudiante se lo contara a los adultos, Westman fue suspendido de la escuela durante una semana, recoge el diario.

“Básicamente prometí que no quería decir nada”, escribió Westman y agregó: “No recuerdo haber hablado nunca con un terapeuta”.

Cuatro compañeros de clase que asistieron a la Escuela Católica Anunciación con Westman en octavo grado comentaron a CNN que no recordaban que la persona atacante dijera nada violento ni tuviera problemas de disciplina en ese momento. Westman habría asistido a la misa del miércoles con otros estudiantes de la escuela, dijeron.

Westman era “diferente” para un estudiante de octavo grado, dijo su excompañero de clase Mason Wille, “pero no pensé nada al respecto”, y agregó que Westman parecía llevarse bien con todos.

Escuchar la noticia de que Westman era sospechoso de ser la persona atacante de la Anunciación fue un shock, dijo Wille. “Nunca lo habría imaginado”.

Nathan Bergstrom, otro excompañero de clase, dijo que recordaba vagamente que Westman “se enojaba a veces, quizás más que un estudiante normal”, pero sin incidentes graves. En aquella época, Westman destacaba por usar a menudo Heelys (zapatos con una rueda en la suela), según Bergstrom.

Una quinta excompañera de clase, que pidió no ser identificada debido a la delicadeza de la situación, manifestó que sí recordaba que Anunciación tomó medidas disciplinarias contra Westman en algún momento, pero que no conocía detalles sobre lo que sucedió.

“Hubo cierto drama”, dijo. “Ni los estudiantes ni los padres supieron realmente de qué se trataba”.

Varios excompañeros de clase recordaron que Westman frecuentemente llevaba consigo un cuaderno, y una de las exestudiantes dijo que reconoció la letra de Westman en los videos publicados en línea.

Tras graduarse de la escuela primaria de Anunciación en 2017, Westman asistió al menos a dos escuelas secundarias de Minneapolis, incluyendo una preparatoria privada de estilo militar solo para varones. No se sabe con certeza si se graduó de alguna escuela secundaria.

En 2019, la madre de Westman solicitó el cambio legal del nombre del tirador, de Robert Paul Westman a Robin M. Westman, según consta en documentos judiciales. Un juez que aprobó la petición en enero de 2020 escribió que Westman “se identifica como mujer y quiere que su nombre refleje esa identificación”.

Westman no tenía antecedentes penales, según los registros policiales y judiciales.

El diario incluye debates sobre otros tiradores masivos y fantasías oscuras sobre Westman disfrutando de matar niños y siguiendo los pasos de asesinos como Adam Lanza, quien asesinó a tiros a 26 personas, incluidos 20 niños, en la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut en 2012.

Las entradas también están llenas de insultos y sentimientos racistas y antisemitas.

A principios de este año, incluso mientras fantaseaba con violencia masiva, Westman describió su decisión de no perpetrar un ataque para evitarles el dolor a sus familiares. Pero eso cambió en los últimos meses. En una entrada más reciente, Westman escribió: “No quiero hacer esto, me odio. No puedo volver atrás. No puedo detenerme”.

Westman se centró en la Anunciación, y en concreto en la misa del miércoles, tras encontrar un horario escolar en línea, según el diario. Al mes siguiente, Westman describió hacer una prueba asistiendo a misa por la mañana y probando puertas.

En un momento, Westman expresó su sorpresa por el hecho de que los miembros de su familia no esperaban la violencia que se avecinaba.

“Siento que mi madre lo habría previsto debido a mi pasado turbulento con amenazas violentas”, dice el diario. “El otro día mi madrastra… dijo que sentía una ‘energía oscura’ a mi alrededor… ¡Ojalá lo supieras!”

La familia de Westman no ha respondido a las solicitudes de comentarios de CNN.

La policía sigue investigando de dónde obtuvo Westman las armas utilizadas en el ataque, que, según las autoridades, incluían un rifle, una pistola y una escopeta. Uno de los vídeos de YouTube publicados el día del tiroteo mostraba insultos antisemitas y racistas pintados en diversas armas.

En el diario, Westman menciona un plan para intentar comprarle un rifle a un conocido y también opina que “debería ser más difícil para personas como yo llevar a cabo estos ataques”.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijo en una conferencia de prensa el jueves que las autoridades no tienen conocimiento de que Westman tuviera algún diagnóstico previo de salud mental o compromisos de salud mental, lo que podría haberle impedido comprar armas de fuego.

Las entradas del diario continuaron hasta pocos días antes del tiroteo. En una entrada fechada la semana pasada, Westman escribió sobre sus planes de ir a un campo de tiro y describió su visita a Anunciación para “explorar por última vez”.

Páginas más tarde, Westman garabateó un diagrama del interior de la iglesia, con los bancos, las ventanas y los pasillos claramente marcados, antes de apuñalar el dibujo frente a la cámara con un cuchillo.

“Fui a la iglesia esta mañana”, escribió Westman, y agregó que los maestros “no esperan un ataque en la primera semana de clases”.

