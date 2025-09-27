Petro dice que puede ir a EE.UU. sin visa y que Trump es bienvenido en Colombia, “pero no entrará ningún criminal de guerra”

Por Uriel Blanco, CNN en Español

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este sábado al anuncio de revocación de su visa estadounidense hecho por el Departamento de Estado de EE.UU. un día antes, diciendo que no la necesita para viajar a Estados Unidos por ser ciudadano europeo.

En un mensaje en X, Petro se dirigió a Trump y comentó: “Soy además de colombiano que se enorgullece de su país, que ama, su enorme belleza tropical, su mar y sus montañas y sus culturas todas, tan hermosas como la naturaleza, un ciudadano europeo. No necesito su visa, pero iré solo cuando sea invitado por su pueblo”.

Petro ha asegurado previamente que tiene la ciudadanía italiana. Hace unas semanas, dijo que si Europa seguía “apoyando las bombas que caen sobre Gaza”, renunciaría a esa ciudadanía.

Poco antes de su mensaje en X de este sábado, el mandatario de Colombia indicó en otra publicación que, en lugar de visa, lo que necesita para viajar a Estados Unidos es una autorización del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés), que pueden solicitar los ciudadanos de países dentro del programa de exención de visas, como Italia.

El viernes, mientras hablaba frente a un grupo de manifestantes propalestinos afuera de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Petro llamó públicamente a los soldados estadounidenses a desobedecer al presidente de Estados Unidos.

Petro, quien anteriormente se ha enfrentado con la administración Trump por cuestiones de migración y tráfico de drogas, repitió su llamado a una fuerza armada para “liberar a Palestina”.

“Esta (la fuerza global) tiene que ser mayor que la de Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, pido a todos los soldados del ejército estadounidense que no apunten sus fusiles contra la humanidad”, se escucha decir a Petro en un video publicado en redes sociales. “Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”, añadió.

Posteriormente, el Departamento de Estado de EE.UU. comunicó que revocarían la visa de Petro “debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”.

Sobre sus palabras en Nueva York el viernes, el presidente de Colombia señaló que “no es un crimen” pedir que no se dispare contra la humanidad.

“Dije, y no es un crimen, que no se obedezcan las voces que ordenan a sus ejércitos disparar contra la humanidad”, recalcó en su mensaje en X.

Pidió a Trump que no atemorice al pueblo estadounidense con fusiles: “Yo le digo a usted no ordene levantar las armas de su ejército contra la humanidad, porque la humanidad responderá”.

A pesar de este anuncio, Petro añadió que Trump “es bienvenido en América” y también en Colombia, y le recomendó al mandatario estadounidense que “no se rodee de genocidas”.

“No se prohibirá que cualquier ciudadano de los EE.UU. entre (en Colombia) porque somos libres. Pero no entrará ningún criminal de guerra ni mucho menos un criminal contra la humanidad”, dijo el presidente colombiano.

Petro había estado en Nueva York para hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde también apuntó directamente a Trump, al que llamó “cómplice del genocidio” en Gaza, donde Israel, aliado de Estados Unidos, ha intensificado recientemente un ataque a la ciudad capital del enclave.

La semana pasada, una investigación independiente de las Naciones Unidas concluyó por primera vez que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza, una acusación que el Gobierno israelí ha negado rotundamente.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Petro también criticó la política antidrogas de Estados Unidos, acusando a Washington de usar el combate al narcotráfico como un pretexto para ejercer control en América Latina. Mientras hablaba, la comitiva estadounidense se retiró del recinto.

El presidente de Colombia ha tenido una relación complicada con la Casa Blanca este año. Apenas una semana después del inicio del segundo mandato de Trump, Petro bloqueó el aterrizaje de dos vuelos militares estadounidenses con migrantes deportados, acusando a Estados Unidos de tratar a los migrantes colombianos como criminales.

Posteriormente, Colombia aceptó recibir a los deportados y envió sus propios aviones para facilitar su regreso.

Con información de Diego Mendoza, Todd Symons y Rocío Muñoz-Ledo, de CNN.