Migrant advocates in Juárez open new medical clinic to assist migrants
JUÁREZ, Chihuahua (KVIA) -- 'San Columbanos' church and migrant advocacy group in Juárez recently opened a new medical clinic aimed at helping migrants settling south of the border.
Dr. Leticia Chavarría, the clinic's coordinator, explains they handle cases ranging from someone hit by a car to someone who was assaulted after leaving their home country.
The clinic is located at the Juárez Cathedral, where a food pantry was also opened about three years ago by coordinator Cristina Coronado.
"Es para personas que tenían muchos problemas para atenderse, nosotros les damos a parte de la consulta, les damos medicamentos, pagamos estudios de laboratorio, entre otras cosas," dijo la Dra. Chavarría.
"la cuestión de salud, pues no es nada más dar una consulta, no es nada más consultar a la persona y y decirle vaya este lado, no, nosotros los acompañamos porque ellos son personas que no tienen manera de moverse," la dra chavarría agregó.
Both coordinators said they want to continue providing comprehensive support to migrants, including mental health assistance and aid.
Coordinator Coronado says that if anyone is interested in helping, collaborating, or donating to the food bank or the medical clinic for migrants in Juárez, they can go to the Juárez Cathedral between 10 a.m. and 3 p.m. and ask for her.