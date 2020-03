Fiscalía de Paraguay ordena detención de Ronaldinho

Noticias

Nota del editor: este artículo ha sido actualizado tras el desarrollo de nuevos eventos

(CNN Español) — La Fiscalía General de Paraguay ordenó la detención del exfutbolista Ronaldinho Gaucho. También se ordenó la detención de su hermano.

“Este viernes, en el marco de la causa que involucra al jugador Ronaldinho, la Fiscalía General, dispuso la rectificación de la postura presentada por la Unidad de Crimen Organizado, en virtud al Trámite de Oposicion y expediente remitido”, dijo la Fiscalía en un comunicado.

Ronaldinho y su hermano Roberto declararon este viernes ante un juez penal en Paraguay en medio de la investigación por sospechas de ingresar al país con documentos falsos.

El juez penal Milko Valinotti no estuvo de acuerdo con el pedido del fiscal Federico Delfino de otorgar un “criterio de oportunidad“, que pretendía desvincular a la estrella del fútbol de la investigación.

“Con relación a Ronaldinho y su hermano, este juzgado decidió dar un trámite de oposición y solicitar la revisión a la Fiscalía General del Estado para que se ratifique o rectifique”, dijo el juez Valinotti, quien aclaró este viernes que no existen medidas cautelares contra Ronaldinho y su hermano, no tienen restricciones para salir del país, pero siguen vinculados al proceso.

El fiscal Federico Delfino decidió no imputarlos este jueves y solicitar estas medidas sustitutivas “atendiendo a que estas personas fueron sorprendidas en su buena fe al tener documentos paraguayos apócrifos de contenido falso y con los datos que aportaron a la investigación, muy útiles para desbaratar esta banda criminal dedicada a la producción de documentos de contenido falso, es que solicitamos esta salida”

El exjugador y su hermano no solicitaron los pasaportes ni la naturalización paraguaya, según manifestó su abogado defensor Adolfo Marín tras la declaración.

El proceso judicial

Ante la duda de si corresponde el criterio de oportunidad, el juez decidió enviar a la Fiscalía General y así solicitar la opinión de la máxima autoridad del Ministerio Público. Cuando no se vea comprometido el interés público se puede otorgar el criterio de oportunidad. En este caso se falsificó un documento de identidad y por eso el juez tomó esta decisión.

La fiscal general Sandra Quiñónez tiene hasta 10 días para tomar una decisión.

El exjugador y su hermano no solicitaron los pasaportes ni la naturalización paraguaya, según manifestó su abogado defensor Adolfo Marín tras la declaración.

Según explicó el abogado de Ronaldinho, el futbolista no realizó personalmente las gestiones de entrada al país en Migraciones del aeropuerto, sino que fue recibido en una de las oficinas de reuniones, mientras otra persona realizó los trámites migratorios, utilizando los documentos paraguayos que resultaron ser falsos. Según el relato de la defensa, los documentos brasileños y paraguayos estaban en un bolso de mano de la exestrella del fútbol y su hermano. Marín sostuvo que ninguno sabía que el gestor había usado los documentos paraguayos que resultaron ser falsos, y no así los documentos brasileños. El abogado detalló que tanto las cédulas como los pasaportes no cuentan con las firmas de Ronaldinho, ni de su hermano, así como tampoco con sus huellas dactilares. Asimismo, el abogado recalcó que su cliente no tiene problemas legales para salir y entrar en su país, descartando la versión de que habrían adquirido los documentos paraguayos por problemas con la Justicia brasileña.

Marín explicó que el empresario Wilmondes Sousa Lira, quien está imputado en esta causa, le entregó los documentos paraguayos a Ronaldinho y a su hermano hace unos días en Brasil como una suerte de “obsequio”. El abogado del futbolista descartó que haya algún vínculo previo entre uno de los imputados y su defendido.

Según la versión de la defensa del futbolista, “Sousa Lira contactó con el hermano de Ronaldinho, Roberto, que es su manager, para que venga a Paraguay a realizar varias actividades, incluyendo el lanzamiento de un libro y una presentación en una fundación“.

Wilmondes Sousa Lira declaró ante la justicia este viernes. Su abogado Alfredo Cronawetter dijo a los medios que aguardaban en el poder judicial, que su cliente declaró que la persona que gestionó los documentos que resultaron ser falsos es la empresaria paraguaya Dalia López, quien invitó a Ronaldinho a Paraguay. Según Kronawetter, su defendido incluso ingreso al país seis días antes que Ronaldinho con la cédula falsa que Dalia López supuestamente le entregó semanas antes.

La representación legal de Dalia López, presidenta de una fundación que trabaja con niños carenciados —y quien no es parte del proceso— llamó a una conferencia de prensa este jueves. Su abogado Hugo Volpe deslindó responsabilidad alguna de Dalia Lopez a los pasaportes falsos.

Este caso le costó el cargo al ahora ex director de Migraciones, Alexis Penayo, quien este jueves presentó su renuncia. Penayo explicó en conferencia de prensa, que el funcionario de Migraciones encargado en aquel momento le dijo que informó sobre el documento falso, “pero igual dejó entrar al futbolista al país, porque se vio superado por la fama de Ronaldinho y por la multitud que lo esperaba en el aeropuerto”.

Este viernes Angeles Arriola asumió como la nueva directora de Migraciones. Tras el juramento en el cargo dijo que la agencia no sólo controla la entrada y salida de personas, sino que es el primer filtro de seguridad del Estado.

Usar o portar un pasaporte falso es ilegal, y está penado por ley con multa o hasta cinco años de cárcel, según el Código Penal paraguayo.

El Ministerio Público anunció este viernes que investiga un gran esquema de falsificación de documentos que involucra a funcionarios públicos y personas del sector privado.

Con información de Sanie López Garelli