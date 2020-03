Senado de EE.UU. aprueba paquete de respuesta al coronavirus por US$ 8.300 millones

Noticias

(CNN) — El Senado de Estados Unidos aprobó con votación abrumadora un paquete de gastos generalizado para dirigir miles de millones de dólares hacia la respuesta del Gobierno al brote de coronavirus mientras los legisladores luchan para luchar contra la propagación de la enfermedad.

El paquete será enviado a la Casa Blanca para la firma del presidente. La Cámara lo aprobó el miércoles con un amplio apoyo bipartidista.

La votación final en el Senado fue 96-1. El senador Rand Paul fue el único senador que votó en contra de la medida. Antes de la votación sobre la aprobación final, el republicano de Kentucky también ofreció una enmienda al paquete de financiación del coronavirus que compensaría los costos al cancelar algunos gastos de ayuda extranjera. Pero el Senado votó para aplazar o matar la moción.

El acuerdo proporciona US$ 7.800 millones en asignaciones para abordar el brote de coronavirus, así como una autorización por US$ 500 millones en gastos obligatorios para financiar un programa de telesalud en un esfuerzo por ampliar el acceso a los servicios de salud para personas mayores para un total de US$ 8.300 millones en total.

Los legisladores se han reunido durante días para elaborar un paquete para responder al brote de coronavirus. El paquete de financiación total que asignará el acuerdo es una cantidad muy superior a la solicitud de la Casa Blanca de US$ 2.500 millones. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, propuso US$ 8.500 millones para enfrentar el brote.

La semana pasada, sin embargo, el presidente Donald Trump abrió la puerta a un nivel de gasto más alto para combatir el coronavirus de lo que inicialmente solicitó la Casa Blanca, diciendo: “Gastaremos lo que sea apropiado”.

Se espera que la Casa Blanca respalde el acuerdo: el presidente Donald Trump tuiteó el miércoles después de que la Cámara aprobara el paquete: “¡El Congreso acordó proporcionar $ 8.000 millones para combatir el coronavirus!” y “¡Esta es una gran noticia para nuestra salud, nuestra economía y nuestra nación!”.

Sin embargo, algunos senadores republicanos expresaron su inquietud por el precio del acuerdo.

El senador republicano Roy Blunt de Missouri dijo antes de la votación final que anticipaba que algunos republicanos que piensan en el presupuesto votarían en contra del paquete debido a su alto precio, aunque no indicó quién podría oponerse.

“No todos votarán por el proyecto de ley. Pero tampoco lo habrían votado con US$ 2.200 millones”, dijo Blunt, refiriéndose a la solicitud suplementaria original mucho más pequeña de la Casa Blanca.

Sin embargo, en una muestra de apoyo bipartidista, el senador republicano Richard Shelby de Alabama, el presidente del Comité de Asignaciones, y el senador demócrata Patrick Leahy de Vermont, el miembro de mayor rango en el comité, hablaron en la sala sobre la legislación antes de la votación final.

“Hoy enfrentamos una grave crisis mundial con la propagación del coronavirus, todos lo sabemos. Creo que el pueblo estadounidense espera que aquí en el Senado de EE. UU. dejemos de lado la política y pongamos en marcha una respuesta rápida y radical a este peligro”, dijo Shelby.

Leahy dijo en sus propios comentarios en la sala: “Hemos tratado de dar un ejemplo, nosotros dos, de dos partidos diferentes, dos partes diferentes del país, creo que es justo decir dos filosofías políticas diferentes. Hemos venido juntos en esto como lo hemos hecho en muchos otros asuntos en las apropiaciones para dar un ejemplo a nuestros colegas de lo que creemos que es lo mejor”.