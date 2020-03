NO tienes que sacar grandes cantidades de efectivo del banco por el coronavirus

Noticias

(CNN Business) – Sí, estos son tiempos alarmantes. Pero eso no significa que debas ir a tu banco, vaciar tus cuentas y poner todo tu efectivo bajo el colchón.

En Estados Unidos, los depósitos bancarios están asegurados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés). Y esta agencia publicó en su página web algunas pautas útiles para responder a preguntas que los consumidores pueden tener en este momento.

En primer lugar, la FDIC señala que cualquier depósito dentro de un banco seguirá protegido hasta por lo menos 250.000 dólares. Los países europeos cuentan con garantías similares, aunque las cantidades máximas aseguradas varían.

“El lugar más seguro para tu dinero es dentro de un banco. Los bancos continuarán asegurándose de que sus clientes tengan acceso a sus fondos, ya sea directa o electrónicamente”, explicó la FDIC.

La FDIC, la Oficina del Contralor de la Moneda y la Reserva Federal también les recordaron a los estadounidenses en un comunicado emitido este lunes que los bancos son incentivados a utilizar la llamada “ventana de descuento” de la Fed que les permite obtener préstamos a corto plazo en caso de que los necesiten.

La Reserva Federal, que básicamente es el banco de Estados Unidos para el sistema bancario en sí mismo, puede proporcionar fondos de emergencia a las instituciones financieras en tiempos de crisis. También ha reducido las tasas de interés a cero y desempolvó otros programas financieros de 2008 para garantizar que los bancos cuenten con los fondos que necesitan.

Los grandes bancos están extremadamente capitalizados

Pero esa opción puede no ser necesaria, especialmente para los bancos más grandes. La Fed indicó en un comunicado el pasado domingo que las grandes instituciones financieras tienen 1,3 billones de dólares en acciones comunes y 2,9 billones de dólares en activos líquidos de alta calidad en sus balances.

Esto significa que los bancos principales tienen “niveles sustanciales de capital y liquidez superiores a los mínimos reguladores y amortiguadores”, según la Reserva Federal. En otras palabras, no es necesario que las personas saquen grandes cantidades de dinero de sus bancos. Tus depósitos están a salvo.

“El sector bancario está mucho mejor capitalizado ahora que durante la crisis financiera de 2008. Las regulaciones solo los han beneficiado. La liquidez está ahí”, señaló Matt Daly, jefe de equipos corporativos municipales de Conning, una firma de gestión de activos.

“Esta crisis se siente muy diferente a la de 2008. Ese fue un verdadero desafío para la plomería del sistema financiero. No tenemos eso ahora”, agregó Daly.

Puede que el efectivo ya no sea el rey en un mundo de Venmo

También hay otra diferencia significativa entre el 2008 y ahora.

Cada vez más consumidores utilizan aplicaciones móviles de pago como Apple Pay, Square Cash, Venmo y PayPal, así como tarjetas débito y crédito para compras diarias. Sin mencionar que muchos grandes almacenes y comerciantes más pequeños además de aceptar estas formas de pago están están motivando activamente su uso.

Solo se espera que esta tendencia continúe, especialmente porque hay informes sobre cómo las formas físicas del dinero podrían contaminarse de coronavirus.

Eso disminuye la necesidad de que las personas corran al cajero automático más cercano o su banco para tratar de tener entre sus manos la mayor cantidad posible de billetes de 20 y 100 dólares.

¿Otra buena señal? Los bancos grandes y los regionales más pequeños han acordado suspender temporalmente los programas de recompra de acciones para garantizar el capital que necesitan para préstamos y otras operaciones diarias.

Si sumas todo esto significa que las personas no deberían temer que los bancos se queden sin efectivo. Hay muchas otras cosas por las que preocuparse, pero la implosión del sistema financiero no es una de ellas.

“El objetivo principal de las decisiones de la Fed en los últimos días es estabilizar el sistema. La Fed es el prestamista de último recurso”, explicó David Bahnsen, director de inversiones de The Bahnsen Group. “No me preocupa nada del sistema bancario más amplio. El acceso a dólares no será un problema”, agregó.